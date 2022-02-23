任發言人遭疑違反中立 白喬茵：黨內不用這麼肅殺

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（中央社記者劉冠廷台北23日電）前主播柳采薇、白喬茵將投入年底縣市議員選舉，國民黨也聘請2人擔任發言人，不過，該任命遭質疑違反黨務中立，白喬茵今天說，大家都是同黨同志，肅殺氣氛可以不用那麼濃厚。

國民黨內不少年輕人對年底縣市議員選舉躍躍欲試，包括前主播柳采薇計畫投入台北市議員選舉；曾在高雄市政府擔任副發言人的前主播白喬茵，選擇在高雄角逐市議員。國民黨21日發布人事命令，聘請柳采薇與白喬茵擔任黨發言人。

不過，國民黨台北市議員秦慧珠透過臉書表示，兩位美女主播願意替黨喉舌，她樂觀其成，但這兩位一邊擔任黨發言人，一邊參與年底議員提名初選，她就很有意見。因為這樣的任命完全違反黨務中立，對同選區的其他候選人極度不公平。黨主席朱立倫說不要內鬥，但是不公平的機制或人事安排，是否也助長黨內反彈，導致內鬥的原因。

柳采薇、白喬茵今天上午出席國民黨中央召開的「高物價低薪資，為青世代發聲」記者會，對於秦慧珠的質疑，白喬茵說，大家都是同黨同志，肅殺氣氛可以不用這麼濃厚，她希望大家不要只看她們從發言人位子得到什麼，也應看看她們付出了什麼。

白喬茵表示，國民黨現在資源不足、沒錢，所以她願意自掏腰包買高鐵票，從高雄到台北開記者會，大家應多給予年輕人一些鼓勵，而不是在外放話，這樣不是很好；柳采薇則說，現在的做法就是為黨辯護、分進合擊，最大目標就是贏得勝利。

對於高物價低薪資等議題，柳采薇表示，台灣消費者物價指數（CPI）漲幅創13年來新高，政府卻什麼都沒做，人民生活壓力不斷增加，但主計處的CPI指數，完全不能反映真實物價，政府與民眾實際感受有很大落差。

白喬茵說，台灣去年失業率3.95%，創7年來新高，有47萬人沒工作，很多人因為條件限制，沒有登記失業，成為隱性的失業者，實際狀況更為嚴峻。（編輯：謝佳珍）1110223