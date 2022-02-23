初選加權比例惹議 朱立倫：不給青年機會黨沒未來

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（中央社記者劉冠廷台北23日電）國民黨近日針對青年參政提高初選加權比例，以及聘用前主播擔任發言人等事件，引發黨內質疑，黨主席朱立倫今天說，作為黨主席，他應該承擔，但不給年輕人機會，國民黨就沒有未來。

國民黨16日通過直轄市議員提名特別辦法，35歲以下首次參選的青年，民調加權可至100%，辦法也規定原則上在各選區至少多提名一席。這隨即引發地方上的反彈；此外，國民黨21日聘請將投入地方議員選舉的前主播柳采葳、白喬茵擔任發言人，則引來國民黨籍台北市議員秦慧珠的不滿，質疑違反黨務中立。

朱立倫今天下午在中常會上說，青年是國家的基礎，也是國民黨的未來，上週針對直轄市議員特別辦法中的青年保障加權，這是有史以來最大突破，可是也有些反彈，作為黨主席他應該承擔，有些議員認為這對青壯世代不公平、有些議員認為給青年保障太多，甚至這2天對於青年擔任義務幹部也有很多批評。

朱立倫強調，不給年輕人機會，國民黨就沒有未來，多給年輕人機會國民黨才有希望，有人說，給年輕人機會不一定會增加選票，也許這次不會，可是今天不做明天就後悔，不培養今天的年輕人，就不會有下一代國民黨的希望，國民黨現在是最困難的時候，希望愈多年輕人能擔任這樣的工作，為黨辯護、工作、發聲也好，歡迎更多年輕朋友共同加入。

至於國民黨中常委選舉3月將登場，朱立倫則說，這次中常委選舉，各界有很多的批評、指教，大家要共同捍衛國民黨的形象和聲譽，絕對不容許有任何的賄選、利益交換、公然換票的行為，歡迎所有的檢舉。

朱立倫指出，拜託所有黨代表、黨員，只要有具體事證，檢舉之後會立刻做最嚴格的處分，國民黨可以有同舟計畫，歡迎大家同舟共濟，但是會賄選、利益交換、公然換票的黨員，將立刻請你下船，國民黨不需要這樣的黨員來破壞聲譽，擔任中常委是責任、榮譽，不可以破壞國民黨任何的聲譽，拜託大家一起來努力。（編輯：黃國倫）1110223