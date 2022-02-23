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烏克蘭危機 分析：中國表面中立但會有默契挺俄羅斯
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烏克蘭危機升高 藍：區域爭端應以談判代替對抗

2022/2/23 21:27（2/23 21:42 更新）
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（中央社記者劉冠廷台北23日電）烏克蘭危機升高，國民黨今天表示，國際與區域間的爭端，應以談判代替對抗，以和平與非脅迫的方式解決；並呼籲政府必須維持國內經濟、金融、物價穩定，應對人民生活必需品的正常供應。

面對烏克蘭與俄羅斯局勢緊繃，國民黨今天晚間透過臉書表示，近期大家都非常關注俄羅斯與烏克蘭危機，國民黨一向主張國際與區域間的爭端，應該以談判代替對抗，以和平與非脅迫的方式解決。

國民黨指出，大家可以從烏克蘭情勢演變汲取很多心得，包括領土主權完整應受尊重、把握戰略主動很重要、自己的國防自己顧等。國民黨認為，有關各方應該遵守國際社會的規範，國家無論大小，領土和主權的完整都應該得到尊重；以及夾在強權之間的國家，處於地緣戰略要地，必須掌握戰略主動，同時與利害相關國家維持對話，積極維護國家利益。

國民黨表示，全球疫情已經對國際經貿、金融、原料、運輸、能源、民生造成極大影響，烏克蘭局勢緊張以及未來發展的不確定性，更使這些情況惡化。呼籲當前執政的民進黨政府必須維持國內經濟、金融、物價穩定，應對通貨膨脹趨勢，以及人民生活必需品的正常供應。

國民黨指出，國民黨相關部門均密切關注烏克蘭情勢發展，以及相關國家強權的立場與互動，也會繼續堅定捍衛中華民國、堅持民主自由，扮演維護台海和平與區域平衡的中道力量。（編輯：張均懋）1110223

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