俄烏衝突 在台烏克蘭人：沒人想要戰爭

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（中央社記者王慶剛台北24日電）俄羅斯今天對烏克蘭境內展開軍事行動，首都基輔等城市已傳出砲火，俄烏戰事恐全面爆發。在台烏克蘭人指出，烏克蘭國內文化認同複雜，但唯一共識就是：沒人想要戰爭。

來自烏克蘭中部文尼蔡市（Vinnitsya）、嫁給台灣丈夫來台5年多的鄭莎莎（Daria Zheng）說，一早看到新聞就開始哭，立刻打給家人朋友詢問，得知故鄉所在城市現況還不嚴重，但仍有一兩次炸彈攻擊，感覺很恐怖。

她表示，由於自己不在烏克蘭，也不知道能做什麼；在烏克蘭的家人目前平安，但都很緊張，正在準備物資與錢要躲起來。

鄭莎莎說，烏克蘭人民只盼有飯吃、有房住，好好過日子，都不想打起來；但俄羅斯從2014年起，就一直騷擾烏克蘭。

說到激動處，鄭莎莎忍不住流淚說，若是烏俄兩邊總統想證明誰比較厲害，叫他們自己去打，不要讓人民去做送命這種令人難過的事。

鄭莎莎說，目前不可能飛回烏克蘭，回去也只會給家人增加壓力，她只希望局勢不要繼續升級，大家都要平安。

來台5年、來自烏克蘭克里沃羅格（Kryvoy Rog）的尤柯夫（Oleksandr Yurkov）表示，俄烏開打不只影響烏克蘭，對於世界也很危險，因為俄羅斯握有核子武器；烏克蘭一直是民主國家，靠攏民主陣營，自己也希望烏克蘭維持民主。

尤柯夫說，家人都在烏克蘭，今天早上可能是網路不通，自己還未能聯絡上父親，令他非常擔心。

來台3年的諾安晨（Anton Mykytenko）出生烏克蘭南部赫爾松（Kherson），父親是烏克蘭與白俄羅斯混血、母親則是烏克蘭與俄羅斯混血；由於赫爾松接近克里米亞半島，文化上接近俄羅斯，儘管住在烏克蘭，在家他都與父母說俄語。

諾安晨認為，開戰主要都是政治原因。他指出，儘管家鄉很多人有著非常複雜的文化認同，但唯一共識就是沒人想戰爭；就算許多烏克蘭人在文化上認同俄羅斯、說俄語，卻也不希望兩國戰爭。

諾安晨說，他6歲時即移民去加拿大，就讀當地烏克蘭學校至14歲，此後再也沒回去烏克蘭；而在烏克蘭的家人主要住在南部，並非目前戰事熱區，但有些當年在加拿大就讀烏克蘭學校的朋友，因家人住在鄰近衝突區，他們就非常擔心，自己也能感同身受。

諾安晨說，現只希望情勢不要升級，保持和平狀態。他認為，俄烏在2014年之前，還沒聽到那麼多衝突，至少還能算是和平的。（編輯：林克倫）1110224