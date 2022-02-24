俄羅斯開戰 國安會因應小組即時回報總統最新動態

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（中央社記者溫貴香台北24日電）俄羅斯總統蒲亭宣布對烏克蘭採取「特殊軍事行動」，對於此一重大國際事件後續最新發展，總統府發言人張惇涵今天晚間表示，國安會烏克蘭情勢因應小組，都會即時向總統報告最進動態跟發展。

俄羅斯總統蒲亭宣布對烏克蘭採取「特殊軍事行動」，衝擊全球股市重挫，台股盤中大跌逾400點。行政院長蘇貞昌今天在院會中要求副院長沈榮津，邀集各部會加強整體因應規劃，維持重要物資，穩定物價以及金融市場秩序。

行政院發言人羅秉成在會後記者會表示，可預期股匯市反映國際緊張局勢，政府會密切注意是否影響市場正常運作，該出手時一定會出手，國安基金與部會基金等，都會按照既有機制措施辦理與因應。

軍事層面，中國解放軍持續派軍機在我西南空域活動，國防部今天公布「即時軍事動態」揭示，中共9架次軍機今天進入台灣西南空域防空識別區，我國空軍依照慣例，派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

外交層面，外交部今天表示，已責成鄰近館處對烏克蘭啟動緊急撤僑應變計畫。

針對俄烏情勢最新發展，總統府發言人張惇涵晚間表示，國安會烏克蘭情勢因應小組，都會即時向總統報告最進動態跟發展。

此外，總統蔡英文昨天聽取國安會「烏克蘭情勢因應小組」簡報，做出4項指示，包括譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害、持續強化對台海軍事動態因應整備、全面提升應對認知作戰、持續因應各項經濟變數。（編輯：蘇龍麒）1110224