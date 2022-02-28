烏克蘭堅持捍衛主權 蔡總統：團結才能面對變局

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總統蔡英文（圖）28日上午在基隆出席228中樞紀念儀式，蔡總統致詞表示，全世界都看到烏克蘭堅持捍衛主權、自由民主的決心，無論面對怎樣的挑戰，民主是唯一的選項，團結是唯一的方法。中央社記者吳家昇攝 111年2月28日

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（中央社記者陳俊華、林克倫基隆28日電）今年是228事件75週年。總統蔡英文說，全世界都看到烏克蘭堅持捍衛主權、自由民主的決心；團結才能面對變局，無論面對怎樣的挑戰，民主是唯一的選項，團結是唯一的方法。

今年228中樞紀念儀式在基隆市民廣場舉行。由總統蔡英文向228英靈獻花，並頒發回復名譽證書，全國228受難者及其家屬、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、內政部長徐國勇、文化部長李永得、基隆市長林右昌、二二八事件紀念基金會董事長薛化元等人共同參與。

蔡總統致詞時表示，這幾天國際情勢快速變化，全世界都看到烏克蘭人民為了自己的國家、為了民主自由而團結奮鬥、抵抗侵略，他們堅持捍衛國家主權、自由民主的決心，相信讓全世界追求民主的人為之動容，也讓國際更加強支持烏克蘭的力量。

蔡總統說，團結的國家才能面對變局、克服挑戰，團結台灣、保衛民主是她做為總統的責任與堅持，會密切因應國際情勢。無論面對怎樣的挑戰，民主是唯一的選項，團結是唯一的方法。

蔡總統表示，追求團結不等於要忘記過去，更要時時刻刻提醒自己，台灣今日的民主絕對不是理所當然，這樣才能珍惜當下、團結彼此，守護得來不易的民主、自由、人權。

蔡總統說，這條堅持轉型正義、民主價值的道路，不是好走的路，正因如此，受難者前輩一路堅持信念是無比可貴的精神。謝謝前輩、家屬和民間團體長期督促政府，給政府理解、支持和建議。

蔡總統表示，願意面對歷史、從錯誤中反省的國家，必定會是擁有堅強韌性、能堅持民主的國家，這是轉型正義對台灣民主的意義，更是台灣人共同使命。

此外，立法院副院長、中華職棒會長蔡其昌今天也發布公開行程，將在明天下午2時，在立法院召開「Taiwan Can Help」記者會，宣布捐助新台幣1000萬元，人道救援湧入波蘭的烏克蘭難民，盼能拋磚引玉，有更多的企業與國人加入援助。（編輯：蘇龍麒）1110228