228事件75週年 總統：轉型正義工程邁向新里程 層級升至行政院

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（中央社記者陳俊華、林克倫基隆28日電）今年是228事件75週年，總統蔡英文說，台灣轉型正義工程將邁向下一個新里程，轉型正義的下一步將提高層級，由行政院扛起執行的責任，包括中正紀念堂轉型，政府會審慎推動。

今年228中樞紀念儀式在基隆市民廣場舉行，基隆港區是228事件國民政府軍上岸展開鎮壓屠殺行動地點，具有特別意義。由總統蔡英文向228英靈獻花，並頒發回復名譽證書，全國228受難者及其家屬、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、內政部長徐國勇、文化部長李永得、基隆市長林右昌、二二八事件紀念基金會董事長薛化元等人共同參與。

蔡總統致詞時表示，基隆港邊是當年軍隊登陸的地方，75年前的3月8日軍隊鎮壓基隆過後，隔天起遍及全台的清鄉鎮壓就開始，估計當年3月8日到16日，基隆就有2000多人受難，除了地方仕紳外，還有學生及在碼頭、礦坑工作的勞工，很多人很年輕就斷送生命。

蔡總統說，對基隆人來說，228紀念日實際上是3月8日這天，也能理解早在30多年前基隆人就努力爭取228真相，除了每年的追思活動，年輕人以行動劇重現當年場景，市政府也移除公共空間的威權象徵。轉型正義工程需要政府和民間，也需要年輕人和年長者攜手努力。

蔡總統表示，台灣轉型正義工程將邁向下一個新里程，5月促轉會將提出總結報告、完成階段性工作，報告將呈現威權時期侵犯人權的加害體制是如何運作，也針對台灣社會如何持續、落實轉型正義、深化民主，提出具體建議。

蔡總統說，轉型正義的下一步將提高層級，由行政院扛起執行的責任，相關修法已經提出，行政院促轉工作專案也已經成立；蘇貞昌已宣布將成立推動轉型正義會報，並親自擔任召集人，搭配新成立的人權與轉型正義處，持續把轉型正義理念落實到行政作為中。

蔡總統指出，昨天走訪新店安康接待所，是威權時期用來偵訊、刑求政治犯的，現在已經被審定為不義遺址，行政院規劃移交給文化部國家人權博物館，做為推廣人權教育的基地之一，讓歷史真相被見證、被記得。

蔡總統說，包括中正紀念堂轉型工作在內，政府會審慎推動，一個民主國家，不該再以威權形式紀念卸任總統，這是政府的原則。此外，國家不法的平復工作、政治受難者權利回復、創傷及療癒工作，以及政治檔案開放及研究工作等，會移交不同部會執行。

蔡總統表示，每一位總統歷史定位，應該由人民決定，但政府有責任介入威權的加害體制，讓人民充分理解真相後，再做客觀評價。希望在民主足夠穩固、受國際肯定的台灣，朝野政黨、社會各界可用理性、成熟態度，步入民主發展方向，繼續落實轉型正義工作。（編輯：蘇龍麒）1110228

總統蔡英文（圖）28日上午在基隆出席228中樞紀念儀式，蔡總統致詞表示將繼續落實轉型正義。中央社記者吳家昇攝 111年2月28日

總統蔡英文（前右2）28日上午在基隆出席228中樞紀念儀式，並向受難者家屬表達慰問。中央社記者吳家昇攝 111年2月28日