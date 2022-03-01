徐國勇：允許在台烏克蘭人申請延長居留 無次數限制

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針對立委質詢指出，是否能讓在台烏克蘭人有較長的居留證，內政部長徐國勇（右）1日表示，只要提出申請，都會允許延長，而且無次數限制。左為外交部長吳釗燮，中為行政院長蘇貞昌。中央社記者張皓安攝 111年3月1日

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（中央社記者王揚宇台北1日電）民進黨立委莊瑞雄今天質詢指出，俄烏戰爭不知何時結束，是否能讓在台烏克蘭人有較長的居留證；內政部長徐國勇說，只要提出申請，都會允許延長，而且無次數限制。

外交部長吳釗燮表示，如果在台烏克蘭人簽證到期，希望能在台灣待久一點，外交部一定幫到底。

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莊瑞雄質詢時提到，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，引發各界譴責，外界都不知道俄烏戰爭何時結束，但現在有不少烏克蘭人在台灣工作或求學，像是台灣職籃富邦勇士隊的選手塞瑟夫（Ihor Zaytsev），就是烏克蘭人。

莊瑞雄接著說，球季約在4、5月結束，到時候他的工作證或簽證等就會終止，但又因為戰事關係，無法回到自己的國家，加上台灣現在還沒通過難民法，政府是否有可能規畫或考慮，讓烏克蘭人在台灣有比較長（時間）的居留證。

吳釗燮表示，外交部會從寬處理，但這件事情也涉及與內政部移民署，如果在台灣的烏克蘭人，他們簽證到期，希望能在台灣待久一點，外交部一定幫到底。

徐國勇則說，基本上沒問題，而且會延長、無次數限制，只要他們提出申請，都會允許延長，而且無次數限制，這部分沒問題。（編輯：蘇龍麒）1110301