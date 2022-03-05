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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭23/300

賑濟烏克蘭專戶開設3日 捐款達2億1419萬元

2022/3/5 17:13（3/5 17:58 更新）
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賑濟烏克蘭專戶截至5日下午金額已逾新台幣2億萬元。圖為2月26日台北101大樓以藍黃燈光點亮烏克蘭國旗圖樣聲援。（中央社檔案照片）
賑濟烏克蘭專戶截至5日下午金額已逾新台幣2億萬元。圖為2月26日台北101大樓以藍黃燈光點亮烏克蘭國旗圖樣聲援。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北5日電）財團法人賑災基金會今天指出，賑濟烏克蘭專戶截至5日下午4時30分，已達新台幣2億1419萬元；其中實體帳戶捐贈1億6500萬元，線上多元支付平台有4900萬元。

俄烏戰事未歇，外交部2日透過財團法人賑災基金會開立烏克蘭捐款專戶，將募款至4月1日止。

賑災基金會稍早發布新聞稿指出，感謝各界慷慨解囊，提供給戰火襲擊中的烏克蘭難民溫暖而實際的支持，此專案賑助收到的善款將規劃協助烏克蘭難民醫療援助、收容安置及民生用品供應。

基金會說，捐款於4月1日結束後，將交外交部統籌運用，並依照相關法律規定辦理公開徵信。

基金會更新捐款統計數據，截至今天下午4時30分，已達新台幣2億1419萬元；其中實體帳戶捐贈1億6500萬元，線上多元支付平台4900萬元。

基金會表示，自帳戶開通以來，許多熱心民眾詢問捐款相關事宜，目前已將常見問題，連同最新消息及不含個資的專戶明細揭露於網站專區，民眾可上網查詢閱覽，或撥打捐款諮詢專線（02）8912-7779等方式詢問。（編輯：張均懋）1110305

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