中華電捐1000萬元賑濟烏克蘭 響應Taiwan can help

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中華電信董事會4日通過捐助1000萬元至「財團法人賑災基金會」所成立的賑濟烏克蘭專戶帳號捐助案，以實際行動體現人道關懷。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北4日電）中華電信董事會今天通過捐助1000萬元至「財團法人賑災基金會」所成立的賑濟烏克蘭專戶帳號捐助案，以實際行動體現人道關懷，實踐「台灣可幫助」（Taiwan can help）。

中華電董事長謝繼茂表示，希望藉由企業捐款拋磚引玉，鼓勵更多民眾與企業加入賑濟烏克蘭的行列。

為了對在戰火中被迫離開家園的烏克蘭人民伸出援手，中華電信表示，除了提供企業捐款新台幣1000萬元外，公司「永續發展委員會」也同步發起號召，以電子郵件鼓勵員工，希望大家自由樂捐，齊力送出溫暖。員工捐助款項可直接劃撥至賑濟烏克蘭專戶帳號，由外交部統籌作為運送物資、賑濟災民之用。

此外，中華電信MOD平台也加入邀請民眾捐款的行列。即日起，MOD平台首頁除了會以跑馬方式，露出外交部邀請民眾透過賑濟烏克蘭專戶捐款送暖的訊息外，首頁也同步設置Banner專區，MOD訂戶只要在首頁點選Banner，就可獲得與捐款基金會相關的公益廣宣，掃描頁面上的QR Code後，即可直接線上刷卡捐款，加入共襄盛舉的行列。（編輯：林興盟）1110304