更多編輯台推薦新聞：
基輔動物園陷戰火 員工進圍欄陪睡安撫驚恐大象
國際

基輔動物園陷戰火 員工進圍欄陪睡安撫驚恐大象

戰亂迫人成長 烏克蘭11歲男孩獨自逃往斯洛伐克
國際

戰亂迫人成長 烏克蘭11歲男孩獨自逃往斯洛伐克

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場
國際

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
蔡英文
新聞專題
蔡英文1/300

台灣蘭花染烏克蘭國旗色 蔡總統推薦國際蘭展

2022/3/8 16:13（3/8 17:15 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣國際蘭展今年推出烏克蘭國旗色調的蘭花。（圖取自facebook.com/tsaiingwen）
台灣國際蘭展今年推出烏克蘭國旗色調的蘭花。（圖取自facebook.com/tsaiingwen）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北8日電）總統蔡英文今天表示，台灣國際蘭展是世界三大蘭展之一，此次推出了烏克蘭國旗色調的蘭花，除了非常美麗，更表達台灣對烏克蘭的相挺。並說「台灣的蘭花就是烏克蘭」，台灣國際蘭展3月26日開幕，邀請大家共賞世界級的蘭花。

總統下午在臉書發文表示，台灣的蘭花就是烏克蘭！她把這盆藍黃漸層色的台灣蘭花，放在總統府的公東廳，它是利用最新的奈米科技噴染雪白色蘭花而成，這項技術不會對花卉造成影響，還能延長花期，令人驚豔，更證明台灣農業技術的國際競爭力。

總統說，台灣國際蘭展是世界三大蘭展之一，多年來吸引國內外許多買家共襄盛舉，此次推出了烏克蘭國旗色調的蘭花，除了非常美麗，更表達台灣對烏克蘭的相挺。

總統要感謝民眾都很關心烏克蘭的情形，紛紛提供物資及捐款，她也要感謝農委會主委陳吉仲和台灣蘭花產銷發展協會，送來美麗的蘭花。台灣國際蘭展將在3月26日開幕，邀請大家一起前往欣賞世界級的蘭花，也支持台灣的農民朋友。（編輯：林興盟）1110308

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀