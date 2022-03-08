台灣蘭花染烏克蘭國旗色 蔡總統推薦國際蘭展

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（中央社記者溫貴香台北8日電）總統蔡英文今天表示，台灣國際蘭展是世界三大蘭展之一，此次推出了烏克蘭國旗色調的蘭花，除了非常美麗，更表達台灣對烏克蘭的相挺。並說「台灣的蘭花就是烏克蘭」，台灣國際蘭展3月26日開幕，邀請大家共賞世界級的蘭花。

總統下午在臉書發文表示，台灣的蘭花就是烏克蘭！她把這盆藍黃漸層色的台灣蘭花，放在總統府的公東廳，它是利用最新的奈米科技噴染雪白色蘭花而成，這項技術不會對花卉造成影響，還能延長花期，令人驚豔，更證明台灣農業技術的國際競爭力。

總統說，台灣國際蘭展是世界三大蘭展之一，多年來吸引國內外許多買家共襄盛舉，此次推出了烏克蘭國旗色調的蘭花，除了非常美麗，更表達台灣對烏克蘭的相挺。

總統要感謝民眾都很關心烏克蘭的情形，紛紛提供物資及捐款，她也要感謝農委會主委陳吉仲和台灣蘭花產銷發展協會，送來美麗的蘭花。台灣國際蘭展將在3月26日開幕，邀請大家一起前往欣賞世界級的蘭花，也支持台灣的農民朋友。（編輯：林興盟）1110308