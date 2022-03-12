更多編輯台推薦新聞：
雲端發票500元獎加開 111年1-2月起每期增至165萬組
生活

雲端發票500元獎加開 111年1-2月起每期增至165萬組

貿協駐烏克蘭主任烽火中撤僑 自喻為浮木只能拚命
政治

貿協駐烏克蘭主任烽火中撤僑 自喻為浮木只能拚命

丹佛小粉絲見到柯瑞喜極而泣 金塊輸人不輸陣送MVP球衣
運動

丹佛小粉絲見到柯瑞喜極而泣 金塊輸人不輸陣送MVP球衣

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
分析指俄軍最初計畫失敗 澤倫斯基：烏克蘭達戰略轉折點
首頁 / 政治
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭5/300

澳洲參議員：烏克蘭近年強軍防俄 台灣須借鑑

2022/3/12 11:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者丘德真雪梨12日專電）澳洲參議員、國會安全暨情報委員會主席派特森指出，烏克蘭自2014年遭俄羅斯併吞克里米亞後，隨即推行強軍措施，現在才能擁有抵抗俄軍的實力，這方面台灣須借鑑。

雪梨晨驅報（The Sydney Morning Herald）今天刊登報導，澳洲自由黨藉（Liberal）派特森（James Paterson）11日向英國智庫亨利傑克遜學會（Henry Jackson Society）發表演講。他提到，俄羅斯入侵烏克蘭戰事受到阻礙，是因2014年克里米亞（Crimean）遭俄羅斯併吞後，激發烏克蘭推行軍隊現代化和增強戰備，讓烏克蘭擁有目前的抗戰能力。

據美國國會研究服務處（CRS）網站於2022年1月公布資料指出，烏克蘭自2014年遭俄羅斯入侵的經驗吸取教訓，隨即大幅擴軍並提高軍隊戰力。單就陸軍兵力就從2014年的6000人，增加至2022年的14萬5000至15萬人之間。而且在美國和北約支援訓練下，烏克蘭軍隊戰術和戰略水平，以及軍隊反貪腐透明度、裝備現代化、指揮、操控和專業化等方面都有大幅改善。

派特森也提到，烏克蘭及時推行強軍措施是讓俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）備受挫折的原因。

就台灣而言，派特森指出，台灣未曾經歷像烏克蘭在2014年的重大教訓，因此擔心台灣可能未有足夠警惕。

派特森相信，如果俄羅斯成功拿下烏克蘭的話，將會促使其他國家仿傚並且實行擴張主義，將對澳洲的安全構成威脅。

提及澳洲與中國的關係時，派特森批評中國致力將澳洲變成附庸，就像白俄羅斯成為俄羅斯的附庸一樣。

派特森說，有中國官員於2020年底接受雪梨晨驅報和世紀報（The Age）專訪時，向記者提供一份來自中國駐澳洲大使館的檔案，列舉14項澳洲政府引起中國不滿的「反中」行為。

他認為，中國提出不滿澳洲行為清單的舉動，形同是要求澳洲成為中國的「附庸國」（a vassal state）。

派特森解釋，中國利用經濟實力做為操控其他國家的權術工具，就像俄羅斯利用能源，讓歐洲難以下定決心反制俄羅斯的惡行一樣。

派特森也提醒，澳洲必須要讓貿易和供應鏈多元化，並且與專制國家保持距離。（編輯：陳惠珍）1110312

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀