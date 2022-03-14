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社會住宅2/36

旅館轉社宅 10業者申請或擬計畫近1400戶

2022/3/14 11:39
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（中央社記者陳俊華台北14日電）內政部推出旅館轉社宅政策，營建署長吳欣修今天說，已有2家業者正式申請，共有177戶；8家正在撰寫計畫書，約有1200多戶。另外還有20幾家業者在洽詢中。

行政院去年底核定「運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫」，透過減免稅賦、補助費用、輔導轉型與貸款協助等誘因，鼓勵旅館業者及租賃業者申請。民國111年到112年接受提案申請，審核通過後營運管理3年，目標在2年內推出2萬戶社宅。

立法院內政委會今天邀內政部長徐國勇列席報告業務並備質詢。民進黨立委管碧玲質詢，政府應加速社會住宅的量能，其中購買建築物、承租民間住宅轉租做為社會住宅，其實是最快的。她也關注旅館轉社宅的進度，希望能加速處理。

吳欣修答詢時表示，目前有2家業者正式申請、有177戶；8家業者正在撰寫計畫書、1200多戶。另外還有20幾家業者在洽詢中。

徐國勇說，有些旅館可能是公司組織，有好幾個股東，需要大家都同意等問題，住都中心會加速處理；接受捐贈也有在談，有些宮廟有很多土地，可以捐給國家興建社宅。（編輯：郭無患）1110314

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