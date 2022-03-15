綠委提菸防法版本 促提高禁菸年齡阻斷取得途徑

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（中央社記者郭建伸台北15日電）民進黨立委陳秀寳、羅美玲今天舉行「青少年遠離菸品，健康未來等著你」記者會，提出菸害防制法修法版本，提高禁菸年齡至20歲。陳秀寳表示，菸品危害青少年，阻斷青少年取得菸品，才能給他們美好未來。

行政院會1月通過菸害防制法全文修正草案，函請立院審議。草案禁止吸菸的年齡提高至未滿20歲，另外禁止電子菸，同時也納管加熱菸等菸草產品；並將大專院校、幼兒園等納為禁菸場所。

陳秀寳指出，她的提案版本將禁菸年齡提高至20歲、菸品警示圖文面積提高至75%，要求全面禁止營業場所免費提供菸品，並提高供應未滿20歲青少年吸菸的罰鍰。

陳秀寳指出，菸品燃燒後可釋放出15種「第一級致癌物」，台灣平均每20分鐘就有1人因菸害死亡；根據統計，35歲以上民眾可歸因於吸菸疾病的經濟成本，每年約新台幣1441億元，占全國國內生產毛額（GDP）的1.06%，顯見對個人、家庭及國家影響重大。

陳秀寳指出，根據2020年18歲以上吸菸行為調查統計，超過78.3%的吸菸者在20歲前就開始吸菸，但20歲前大腦仍處於邁向成熟階段，容易受尼古丁影響，吸菸成癮率高；美國研究顯示，提高吸菸年齡可有效降低成癮率。

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羅美玲表示，她與陳秀寳都身為人母，非常關心青少年吸食菸品問題；任何形式的菸品都有害人體，其中對兒童及青少年的發育及健康影響嚴重，但網路平台卻隨處可見用隱晦的字詞所販售的加味菸品，使青少年容易取得。

羅美玲表示，她提出的菸防法修正草案明定規範加味菸，並明文禁止供應、展示或廣告與菸品或菸品容器形狀近似的糖果、點心、玩具或其他物品，嚴加預防青少年接觸菸品機會。（編輯：翟思嘉）1110315