蘇貞昌：中國若先第一擊 絕對沒倖存機會

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（中央社記者王承中台北15日電）國防部用信號彈示警低空不明機，行政院長蘇貞昌今天表示，台灣的難處在不願意開第一槍，但若中國先進行第一擊，也絕對沒有倖存的機會。政府絕不會把人民推上戰場，非到萬不得已，絕不輕啟戰爭。

立法院今天繼續進行施政總質詢。國民黨立委江啟臣質詢指出，近期台灣空防讓人憂心，春節期間不明機進入東引領空，國防部沒有任何反應，而最近外島卻對官兵實施信號槍操作訓練，面對不明機侵入領空，國防部的作為竟然只是發信號槍，不知道的還以為是在求救。

江啟臣表示，面對進入防空識別區的共機，國軍的作為是派戰機、廣播驅離、防空飛彈伺候，但面對從敵區飛來的不明機侵入領空，國防部卻只發射信號槍。

列席備詢的蘇貞昌表示，台灣的難處就是不願意開第一槍，但若是中國先進行第一擊，也絕對沒有倖存的機會。台灣人愛好和平，人不犯我，我不犯人，政府絕不會把人民推上戰場，非到萬不得已，絕不輕啟戰爭，但也要備戰、止戰。

蘇貞昌指出，北從遼東半島，南到海南島，中國任何機艦的動態，連型號，政府都一清二楚。

國防部長邱國正指出，打信號槍的用意在於「我看到你了」，而信號槍、照明彈也都是部隊現地就有的裝備，其中難就難在有第一擊的問題，還是希望要避免戰爭，但是只要一有狀況，雷達就會進行偵測，飛彈也會鎖定。

對於萬一兩岸進入非常緊張或是即將爆發戰爭的階段，蘇貞昌指出，如果中國已經打過來，當然連談都沒得談；但若局勢詭譎緊張，政府會用各種方法，務求不要發生戰爭。

陸委會主委邱太三表示，台灣絕不會挑釁中國，陸委會與中國的熱線也一定會在。在這樣的情勢下，一定是國安團隊做整體的情勢分析，會窮盡各種手段，包括透過國際友人分析做為後續相關作為的參考。陸委會在整個國安團隊中，會進行各項的分工。（編輯：蘇龍麒）1110315