傳馬紹爾總統21日訪台 外交部：適時對外說明

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（中央社記者黃雅詩台北17日電）傳出友邦馬紹爾群島總統柯布亞（David Kabua）將於21日訪台，外交部今天表示，台灣持續推展與太平洋友邦的合作交流，也誠摯歡迎太平洋友邦元首來訪，有關此案外交部將適時對外說明。

國安人士指出，馬紹爾總統21日訪問台灣，這是繼貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）3月8日訪台之後，本月第2個來台訪問的友邦元首。加上本月先前美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）以及美國總統拜登派遣的跨黨派資深國安代表團陸續來台訪問，凸顯台灣在國際關係與國際戰略位置的重要性。

柯布亞在去年9月的聯合國大會總辯論當中，曾發言敦促聯合國終結「可恥沉默」，讓台灣平等參與，別再把聯大第2758號決議當擋箭牌。

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外交部今天舉行例行記者會，被問到柯布亞是否規劃在21日訪問台灣，發言人歐江安表示，台灣與馬紹爾群島建交24年以來，雙方在醫療、農業、教育、基礎建設、糧食安全、潔淨能源及婦女賦權等各領域合作密切，持續累積豐碩成果，是中華民國台灣在太平洋區域的重要邦交國。

歐江安表示，外交部持續推展與太平洋友邦的各項合作及交流，深化雙邊夥伴關係，同時也誠摯歡迎太平洋友邦元首來訪，增進彼此邦誼，有關本案外交部將適時對外說明。（編輯：郭無患）1110317