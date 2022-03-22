藍委提是否援助烏克蘭武器 蘇貞昌：沒有規劃

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（中央社記者王揚宇、郭建伸台北22日電）俄羅斯侵略烏克蘭引起各界譴責。國民黨立委賴士葆今天質詢提到，政府有無規劃要援助烏克蘭武器；行政院長蘇貞昌說，政府基於人道，積極送烏克蘭人道物資、醫藥用品等，但沒有規劃送武器。

立法院會今天進行施政總質詢，蘇貞昌率相關部會首長列席備詢。

賴士葆質詢時指出，反對侵略別國的行為，而烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）說，有些國家捐毯子、糧食給烏克蘭，但烏克蘭更需要的是武器，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）也跟其他國家的總統或總理通電話，拜託他們幫忙；總統蔡英文或行政院有無規劃，支持烏克蘭武器。

蘇貞昌說，政府基於人道予以協助、支援，但沒有規劃要送武器，而烏克蘭是向英國、美國、歐盟等國提出武器需求，行政院沒有這個規劃。此外，台灣積極送人道物資與相關醫藥用品，是最早送到周遭難民營的。

賴士葆也提到，為何不邀澤倫斯基透過視訊到國會演講等；蘇貞昌說，這要尊重國會，如果立法院做出決議，他會努力來做，但不一定能做得到。

此外，國民黨立委蔣萬安近日在立法院質詢蘇貞昌，雙方數度言語交鋒，引發各界討論。

賴士葆認為，蘇貞昌最近拚命發飆罵人、拚命罵蔣萬安，是為了要掩護經濟部長王美花、掩飾缺電的窘境；蘇貞昌說，「你看你今天那麼大聲，我都沒有出聲音，我現在在學習忍耐」。

賴士葆再說，蘇貞昌最近一直發脾氣，可能是2個原因，一個是掩飾缺電的窘境，另一個就是可能要選總統，所以拚命創造聲量。

蘇貞昌笑答，「你始終沒有忘記這題，你始終這麼看得起我，謝謝、謝謝」。

賴士葆追問是不是有在想；蘇貞昌說，「你仔細觀察、繼續觀察」，而且以前講過同一套詞就不要再用，重複啦，請繼續觀察、隨時指教。

國民黨立委鄭正鈐質詢時則指出，蘇貞昌現在已將辱罵國會議員作為日常，且現在備詢時有3招，第一是問東答西、顧左右而言他，第二是反質詢，第三則是對國會議員咆哮，呼籲蘇貞昌學習勇於認錯，並要求向立法院道歉。

蘇貞昌表示，立法院長游錫堃已說過對蔣萬安備詢沒超過質詢範圍，如果有錯他會認，也會自我精進並學習忍耐。面對鄭正鈐質詢時，蘇貞昌更脫下口罩，表示自己今天都「笑笑」。

此外，賴士葆關注台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）目前的進度，並舉英國的例子提到，台灣宣布開放萊豬、核食，今年底有沒有可能加入CPTPP。

蘇貞昌說，要尊重相關會員國，要有11個會員國的共識，「我們在努力」。王美花則表示，會繼續努力爭取，行政院經貿談判辦公室（OTN）也跟各會員國非正式接觸、了解。（編輯：黃國倫）1110322