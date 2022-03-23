政院盼朝野共同努力 一起成就轉型正義工程

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（中央社記者王揚宇台北23日電）促轉會將於5月底解散，各界關注後續業務移交、銜接狀況。行政院副秘書長何佩珊今天說，這次相關修法設計是要朝向更負責、承擔的方式來處理，希望朝野共同努力，一起成就轉型正義工程。

促進轉型正義委員會5月任期屆滿將退場，行政院會2月24日通過相關修法提案，由行政院設立推動轉型正義會報，行政院長擔任召集人，並增訂各有關部會承接應辦理的轉型正義事項等。

立法院司法及法制委員會3月16日併案審查行政院函請審議促進轉型正義條例部分條文修正草案、威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例草案等案，當天僅進行詢答，今天則是舉行促進轉型正義委員會推動轉型正義與未來承接任務移轉公聽會，多位學者專家受邀出席。

今天公聽會共有7項討論，例如，外界關心行政院將成立人權與轉型正義處，統籌指揮轉型正義業務，但該處身為幕僚機關，不須至立法院備詢，未來立法院如何監督。

台灣人權促進會秘書長施逸翔認為，主持行政院轉型正義會報的是行政院長，目前被分工要負責各項轉型工作各部會，包括法務部、教育部等，而行政院長與各部會都需要受到立法院的監督，所以不會有問題。

另外，促轉會解散後，行政院擬新設「財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會」，處理受難者賠償及權利回復，但外界擔心這恐產生疊床架屋狀況，不如將財團法人228事件紀念基金會改制升格，負責這些事項。

促轉會書面報告提到，權利回復條例草案適用的對象、賠償範圍擴大，整體賠償對象及標的，均較228基金會大上許多，而且考量228基金會業務已轉型等，因此規劃以新設基金會的方式辦理受難者權利回復。

國民黨立委曾銘宗發言時提到，威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例草案第6條規定的賠償金新台幣1200萬元，金額太少，應該適度微調，以及侵害人身自由的賠償基數表、財產所有權被剝奪的金錢賠償比率計算表也太少，應該調整。

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在與會專家學者與立委發言完畢後，何佩珊說，為了能讓受難者及其後代們得到該有的正義與賠償，相關作業必須加快速度，在此前提下，對於執行方式，這不是零和問題，是可以開放討論，會把大家反映的意見帶回去參考，也持續討論中。

何佩珊指出，轉型正義這幾年來的實踐，有不足及要檢討的地方，因此這次修法設計上，是朝向更負責、承擔的方式來處理，懇請立委們一起成就轉型正義工程，朝野共同努力。（編輯：林興盟）1110323