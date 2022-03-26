吳釗燮推文嗆中國 每次提台灣就撒謊有夠可悲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北26日電）外交部長吳釗燮今天上午連續透過外交部官方推特（Twitter）發表兩則推文，痛批中國每次提到台灣就「滿口謊言」、「有夠可悲」，他還嗆北京乾脆直接宣稱「月球也屬於中國」算了。

吳釗燮上午9時24分先以署名JW的個人推文，引述日前英國「衛報」（The Guardian）報導，今年2月底，一艘台灣漁船在索羅門群島水域營救9名失聯的巴布亞紐幾內亞船員，事後北京政府卻在中國英文官媒「環球時報」發表文章宣稱，該次救援行動是中國政府功勞。

吳釗燮推文說，每次提到台灣，北京老愛撒謊。若哪天宣稱台灣人民對烏克蘭的捐款算是中國的，他也不會意外。「有夠可悲」（So pathetic）！

吳釗燮上午9時55分再度以署名JW的個人推文，駁斥中國常駐聯合國日內瓦代表陳旭所寫的「台灣是中國一省」推文。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳釗燮在推文中痛批北京「老是撒謊！乾脆說月球也屬於中國好啦！」。他表示，事實是中國政府從未對台灣有任何管轄權，而台灣的未來也不會被中國共產黨所決定。順便一提，台灣跟烏克蘭站在一起，而中國將跟俄羅斯倒成一團（lie down with Russia）。

外交部昨天在官方臉書暗諷中國是「西台灣」（West Taiwan），讓許多網友轉貼分享。吳釗燮今天的兩則辛辣推文，再度引起不少網友留言，有網友開玩笑說「唯一真正中國出品的是武漢肺炎」，也有網友打趣接龍，「乾脆說火星是地球的一省」。（編輯：翟思嘉）1110326