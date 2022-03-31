擴大租金補貼將上路 蘇貞昌：曾租屋度日特別有感

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行政院長蘇貞昌31日說明300億元租金補貼擴大方案，並透露他也曾是租屋族，很榮幸能參與這個有溫暖、有溫度的政策。（行政院提供）中央社記者賴于榛傳真 111年3月31日

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（中央社記者賴于榛台北31日電）行政院會今天通過擴大租金補貼方案，行政院長蘇貞昌特別出席院會後記者會表示，他出社會與結婚初期都是租屋族，對這項政策特別有感，盼透過相關加碼，減輕年輕人、育兒家庭與社會弱勢等人負擔。

行政院會今天通過額度達新台幣300億元的擴大租金補貼，預計7月受理申請，方案除放寬租金補貼申請資格，納入頂樓加蓋租屋族等，讓受惠戶數提升為50萬戶外，且針對青年、新婚、育兒家庭與經濟弱勢另有1.2倍起跳的加碼補助。

蘇貞昌出席院會後記者會時指出，台灣經濟成長創新高，在分享經濟成長果實的過程中，政府要以溫暖的大魄力，照顧租屋族，這也是租屋族長年期待。

他說，內政部最初的報告，還不敢提出如此高額度的方案，但他直接裁示，補助戶數提高為50萬戶，補助金額也達300億元，放寬申請資格，且對年輕人、育兒家庭、社會經濟弱勢等提供加碼補貼，希望減輕負擔。

蘇貞昌也透露，此項政策會如此勇敢，主因是他也曾是租屋族，所以對這項政策特別有感，當時他擔任開業律師時，租屋處就是辦公處，甚至結婚時也仍租屋，因此這次推出這有溫暖、大魄力的政策，盼能讓租屋族減輕負擔。

他說，過去大家都認為買房子才算有成就，但未來如果在政府適度補貼下，大家不一定都要買房子，也可以租屋；他也要求，相關部會盡快準備，讓符合資格的民眾在10月1日就能領到新版的租金補貼。（編輯：林興盟）1110331