立委助理確診 立法院加強人流管控

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（中央社記者王承中台北4日電）國民黨立委廖國棟助理確診，立法院今天表示，已加開「立法院防疫輿情第208次會議」，即日起請部會國會聯絡人及相關行政人員進入院區須出示會議通知等，非必要避免進入院內其他辦公區域或會議室。

立法院表示，院區將持續落實全面配戴口罩、個人清潔消毒、簡訊實聯掃QR Code等措施，並請採訪媒體相對盡量減少採訪派遣，以避免增加感染風險。

國民黨立委廖國棟辦公室有2名助理確診，由於現正值開議期間，立法院不敢大意，昨天已先依循可能足跡進行消毒，並對廖國棟辦公室所在的立委研究大樓進行清消。

立法院今天發布新聞稿指出，為因應立委研究大樓有助理確診，立院已加開「立法院防疫輿情第208次會議」，請各單位自行清查3月29日至4月1日間，曾進出立委研究大樓8樓的人員或訪賓，做好自主健康管理，如有發燒、感冒等不適症狀，儘速就醫並勿進入院區。

立法院表示，針對立委研究大樓8樓和台北會館7樓各立委、助理及相關人員，於4月6日上班日應出示PCR或快篩檢驗證明，陰性始得進入院區，相關費用得檢據核銷。另請人事處通知立委研究大樓8樓各立委辦公室，儘量減少辦公人員。（編輯：林興盟）1110404