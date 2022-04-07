華府5月退伍軍人大遊行 馮世寬：退輔會將參加

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（中央社記者黃雅詩台北7日電） 退輔會駐美人員今年1月赴任，退輔會主委馮世寬今天在立院表示，該會人員今年5月將結合榮民與僑胞共同參加華府退伍軍人大遊行，相關經費由駐美代表處和外交部支持。

5月最後一個星期一是美國國殤日，華府每年皆盛大舉辦退伍軍人大遊行。馮世寬今天列席立院國防及外交委員會業務報告時表示，「報告上沒寫的是」，今年退輔會駐美人員將參加5月華府大遊行，未來也會持續透過駐美代表處，與美國退伍軍人事務部建立溝通管道，推動雙方高層互訪。

國民黨立委溫玉霞詢問馮世寬今年是否仍有訪美計畫，馮世寬表示，今年已有3個訪問邀約寄來，但因疫情，加上他身體狀況不佳，因此將委由副主委前往。

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馮世寬月前因心臟衰竭住院，不過馮世寬說，他從未以身體狀況為由婉拒邀約單位，「不想讓別人覺得中華民國退輔會主委身體不好」。他表示，自己還沒有打第3劑疫苗，因為醫生說他的心臟問題可能引起副作用，建議暫緩。

馮世寬指出，退輔會駐美人員今年1月赴任，初期工作是輔導海外榮光會、凝聚榮僑、強化與美國退伍軍人社團聯繫，駐美人員在疫情下仍拜會多個單位，包括華府榮光聯誼會、美國國防大學國家安全政策研究中心、美國海外作戰退伍軍人協會、華府黃埔同學會。（編輯：郭無患）1110407