立委要求高鐵遇事故應有SOP 蘇貞昌：待改進

（中央社記者王揚宇台北8日電）民進黨立委邱志偉今天質詢時提到，日前東南水泥工安事件導致高鐵停駛，當時他在高鐵站，看到現場狀況混亂，高鐵應有嚴謹的SOP，讓旅客安心；行政院長蘇貞昌說，應該改進、調整。

立法院會今天進行施政總質詢，蘇貞昌率相關部會首長列席備詢。

邱志偉質詢時提到，4月1東南水泥發生工安事故導致台鐵、高鐵停駛，影響疏運，他當時在高鐵台南站，看到的現場狀況是，現場沒有幾個工作人員去跟旅客說明，廣播則是10分鐘才播一次，應該要有嚴謹的SOP，包括怎麼去廣播、疏通、引導等，讓旅客安心。

蘇貞昌說，這件事情高鐵、台鐵、交通部都是受害者，而最受害的就是旅客，高鐵在這次的應變上確實有待檢討，應該讓旅客第一時間知道是什麼原因，高鐵的服務人員也要盡快出來跟旅客溝通，要有可見度，相信旅客不會不理性，只是不明就裡，旅客急著回家的心情可以理解，高鐵還要再改進。

此外，邱志偉關心華航正名進度；蘇貞昌說，如果只是看的見但飛不出去，反而更少人看見，在航線等種種方面，確實不是那麼簡單，要維持飛得出去，又希望能夠被看見，這要克服很高的困難，也要有很高的智慧。

蘇貞昌也指出，在總統蔡英文領導下，這幾年台灣被看見、被重視的程度，遠遠不是一個飛機塗裝的問題而已，相信有一天，台灣重要到被世界重視、肯定，飛機問題就迎刃而解，而在塗裝上，確實有做某一方面的努力，但也確實影響到飛得出去的難度，還有待繼續努力。（編輯：蘇龍麒）1110408