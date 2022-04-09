林右昌分享居隔經驗成直播主 盼蔡總統健康平安

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

基隆市長林右昌9日分享居家隔離經驗表示，妻子說他在居隔期間好像變成直播主，把餐桌變成辦公桌，電腦和相關機器一應俱全，因為要開視訊會議，還架設燈光讓同仁看到的光線好一點。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年4月9日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆9日電）總統蔡英文4日與家人餐敘，因其中一人昨天確診而須居家隔離至14日。基隆市長林右昌今天分享居隔經驗表示，妻子說他在居隔期間好像變成直播主，也希望蔡總統健康平安。

蔡總統4日與家人餐敘，其中一人昨天確診，總統從昨天起暫停所有公開行程，在官邸進行居家隔離至14日後，再採取7天自主健康管理，這段期間將採取線上或視訊會議。蔡總統快篩與PCR核酸檢測都是陰性，副總統賴清德快篩也是陰性。

林右昌上午在基隆市政府接受媒體訪問表示，自己應該是首位居家隔離的首長，其實居隔期間反而更忙，每天觀察、分析疫調資料，「出關」時大家可以看到他變瘦，甚至眼睛充滿血絲，相信蔡總統雖然居隔但不影響工作，以蔡總統的性格，她的工作量會更增加才對。

林右昌表示，他在居隔期間，妻子吳秋英說他好像變成直播主，把餐桌變成辦公桌，電腦和相關機器一應俱全，因為要開視訊會議，還架設燈光讓同仁看到的光線好一點，居隔10天期間，他在座位上的時間反而比在市府辦公坐的時間還長，因為每天有很多場視訊會議。

林右昌指出，過去都是同仁幫他操作和設定視訊設備，居隔期間只能自己來，現在對使用相關設備也變得很熟稔，把小小的居隔經驗提供給蔡總統，希望蔡總統平安健康。

提到「全民防疫愛心篩檢」計畫，林右昌表示，昨天快篩陽性專線共接到12通電話，其中有3例陰性、7例陽性，另2例因接獲時間已很晚正在等待檢驗報告，累計PCR篩檢陽性共18例。

對於城市博覽會延期，林右昌表示，市府籌備城博會許久，從這波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情開始，市府一直密切觀察審慎評估和滾動式檢討，因為最近這陣子大台北各縣市疫情比較嚴峻，且有持續上升趨勢。

基隆市疫情雖已穩定，但畢竟是大生活圈，考量展覽成果、民眾觀展品質，且6月天氣較好，也在學生考試之前，也在暑假之前，評估後覺得是適當時間點，因而決定延後到6月10日，也希望疫情能趨緩、穩定，讓籌備已久的城博會能順利舉辦。（編輯：李錫璋）1110409