更多編輯台推薦新聞：
小資族、股市大戶股利所得 聰明報稅「眉角」3大關鍵解析
產經

小資族、股市大戶股利所得 聰明報稅「眉角」3大關鍵解析

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

鈴木一朗穿舊隊服開球飆速136公里 影片網路瘋傳
運動

鈴木一朗穿舊隊服開球飆速136公里 影片網路瘋傳

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

政院邀公私部門女性菁英研習 鼓勵參與公共事務

2022/4/18 14:52（4/18 15:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
為鼓勵及培力女性參與公共事務，行政院18日辦理「挺身而進．女力交流－111年公私部門女性人才交流研習」，邀請30位高階女性菁英參加研習。（行政院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年4月18日
為鼓勵及培力女性參與公共事務，行政院18日辦理「挺身而進．女力交流－111年公私部門女性人才交流研習」，邀請30位高階女性菁英參加研習。（行政院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年4月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北18日電）行政院今天辦理公私部門女性人才交流研習，邀高階菁英參與，行政院性平處說，盼藉由這次研習鼓勵及培力更多女性菁英挺身而進，積極參與公共治理，為國家政策融入多元觀點。

行政院透過新聞稿指出，為鼓勵及培力女性參與公共事務，擴展女性參與行政部門決策管道，讓國家政策納入更多不同性別觀點與生命經驗，行政院今天辦理「挺身而進．女力交流－111年公私部門女性人才交流研習」，邀請30位高階女性菁英參加研習。

行政院副秘書長李國興表示，今年的研習活動課程邀請行政院政務委員林萬億、唐鳳、羅秉成及各領域專家學者授課，內容包含台灣各項重大政策、政府組織運作、性別平等國際重要趨勢等主題，並安排前期女性菁英學員進行經驗分享。

李國興說，期待引領研習學員對當前政府推動重要政策、政府體系運作，有更多認識與瞭解，交流擴展公私部門女性高階人才的人脈網絡，增加參與公共事務並進入決策階層的意願及機會。

行政院性別平等處表示，台灣的「性別平等政策綱領」揭示在國家事務上擴大不同性別代表的參與，有助於降低決策參與上的性別區隔；「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）也規定締約國應採取一切適當措施，確保婦女在政治和公共生活方面享有與男性平等的地位，並強調機會平等、參與公共生活和決策的重要性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

行政院性平處說，此外，聯合國永續發展目標（SDGs）強調確保婦女全面參與政治經濟與公共決策，以及有公平的機會參與各個階層的決策領導，足見女性參與決策的重要性。

行政院性平處表示，這次研習在4月18日到20日，以及5月4、5日辦理，研習對象以環境、能源及科技等領域的民間事業機構負責人及經理級以上；大專校院專任副教授（副研究員）以上；中央及地方政府簡任第11職等，或第10職等職務滿2年以上的女性菁英為優先對象。（編輯：林興盟）1110418

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載