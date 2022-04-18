政院邀公私部門女性菁英研習 鼓勵參與公共事務

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（中央社記者陳俊華台北18日電）行政院今天辦理公私部門女性人才交流研習，邀高階菁英參與，行政院性平處說，盼藉由這次研習鼓勵及培力更多女性菁英挺身而進，積極參與公共治理，為國家政策融入多元觀點。

行政院透過新聞稿指出，為鼓勵及培力女性參與公共事務，擴展女性參與行政部門決策管道，讓國家政策納入更多不同性別觀點與生命經驗，行政院今天辦理「挺身而進．女力交流－111年公私部門女性人才交流研習」，邀請30位高階女性菁英參加研習。

行政院副秘書長李國興表示，今年的研習活動課程邀請行政院政務委員林萬億、唐鳳、羅秉成及各領域專家學者授課，內容包含台灣各項重大政策、政府組織運作、性別平等國際重要趨勢等主題，並安排前期女性菁英學員進行經驗分享。

李國興說，期待引領研習學員對當前政府推動重要政策、政府體系運作，有更多認識與瞭解，交流擴展公私部門女性高階人才的人脈網絡，增加參與公共事務並進入決策階層的意願及機會。

行政院性別平等處表示，台灣的「性別平等政策綱領」揭示在國家事務上擴大不同性別代表的參與，有助於降低決策參與上的性別區隔；「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）也規定締約國應採取一切適當措施，確保婦女在政治和公共生活方面享有與男性平等的地位，並強調機會平等、參與公共生活和決策的重要性。

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行政院性平處說，此外，聯合國永續發展目標（SDGs）強調確保婦女全面參與政治經濟與公共決策，以及有公平的機會參與各個階層的決策領導，足見女性參與決策的重要性。

行政院性平處表示，這次研習在4月18日到20日，以及5月4、5日辦理，研習對象以環境、能源及科技等領域的民間事業機構負責人及經理級以上；大專校院專任副教授（副研究員）以上；中央及地方政府簡任第11職等，或第10職等職務滿2年以上的女性菁英為優先對象。（編輯：林興盟）1110418