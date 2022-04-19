健保資料庫釋憲案 立委學者籲爭取民眾最大利益

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（中央社記者郭建伸台北19日電）憲法法庭4月26日將對「健保資料庫釋憲案」進行言詞辯論。民進黨立委林靜儀今天偕多位醫界學者發表聯合聲明，指健保資料庫對生醫與基礎研發貢獻巨大，呼籲憲法法庭參酌各界意見，爭取民眾最大利益。

台灣人權促進會秘書長蔡季勳等人於民國101年間以存證信函向衛生福利部中央健保署表達，拒絕健保署將他們的個人全民健康保險資料釋出給第三者，用於健保相關業務以外之目的。

林靜儀今天偕台大醫院院長吳明賢、陽明交通大學科技法律學院院長陳鋕雄、陽明交通大學醫學院副院長吳俊穎、台灣公共衛生學會理事長陳保中、國家衛生研究院群體健康科學研究所所長邱弘毅舉行記者會。

林靜儀表示，過去許多專家學者利用「健保資料庫」國家大型資料庫研究研擬重要政策，反映資料庫應用不僅攸關台灣民眾健康，也對健康政策形塑，醫療發展有深遠影響；若釋憲案結果宣告健保資料庫無法使用，將嚴重影響台灣醫療健康發展。

林靜儀強調，參與全民健保不只是個人權利，還存在群體健康的義務，醫學和科學發展最基本的邏輯就是「知識屬於公眾」；若沒有健保資料庫，醫界和學界如何用「瞎子摸象」產出好的醫療服務和政策，目前規範已明確保障民眾個資，呼籲憲法法庭判決前審酌重要資訊和意見。

吳明賢透過聲明稿表示，法律有保障個人隱私的義務，但連規範最嚴的歐盟「一般資料保護規範」（GDPR）都明定，符合公共利益、科學、歷史研究或統計即可使用，更何況一旦可識別化信息去除後，個資就不是個資，而是數據與資料。

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吳明賢認為，台灣過去幾年健保資料庫使用在政府及學界規範把關及自律下，運作十分順暢，也未聞有任何弊端，法律固要防弊，但是亦要有興利目的，否則國家社會無法前進，受害仍是全民。

邱弘毅指出，使用健保資料庫有嚴格規定，且受高度資安保護，目前強調精準醫療，臨床試驗指引的落差與校正需要健保資料庫這類大資料庫來確認，呼籲各界應珍惜這麼好的資料庫。（編輯：林興盟）1110419