班班有冷氣 蔡英文：維持校舍整體供電穩定

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（中央社記者葉素萍台北20日電）民進黨主席蔡英文今天說，政府不只讓班班有冷氣，也投入資源進行老舊校舍的線路改善工程，維持校舍整體供電的穩定性，這也是這段時間不斷強調要顧及電網韌性的概念。

民進黨中常會今天邀請高雄市長陳其邁以「高雄市班班有冷氣執行情形」為題進行專案報告。

陳其邁表示，感謝總統蔡英文、行政院長蘇貞昌的班班有冷氣政策，地方對此都非常肯定。他在2018年競選高雄市長時就提出這個政見，非常感謝中央政府支持，高雄將配合中央規劃期程，4月底完工冷氣運轉。此外，高雄市很早就開始進行配套措施的準備，例如在校園屋頂光電建置上，校數全國第一，預估5月完成公有校舍屋頂設置太陽能光電達333校，建制總量達122.5MW，發電量是校園空調年耗電量的2.3倍。

陳其邁表示，行政院推動的「班班有冷氣政策」建制能源管理系統（EMS）來進行綠能監測管理，高雄市將會更徹底落實，不管是用電管理或是計費，都可以即時在系統上查詢資訊，並且同時結合能源教育，讓小朋友知道，學校發多少電、用多少電，並且從環境教育鏈結到國際議題，介紹淨零排放、碳權交易、氣候變遷等。

民進黨發言人黃彩玲會後轉述蔡英文談話指出，感謝行政團隊的努力，讓原本3年的「班班有冷氣」政策，提前1年在今年2月就完成，由中央政府統一來補助裝設，到今年5月，連資源比較不足區域的學生，都能在更舒適的環境中安心學習。

蔡英文說，為了減輕家長負擔，行政院透過一般性補助款支持國中小冷氣電費，中央與地方一起努力，讓孩子有更好的學習環境。

蔡英文指出，政府不只讓班班有冷氣，也投入資源進行老舊校舍的線路改善工程，維持校舍整體供電的穩定性，這也是政府這段時間不斷強調要顧及電網韌性的概念。

她說，透過「班班有冷氣」的政策，在校舍廣設屋頂型太陽能光電裝置，導入EMS能源智慧管理系統，藉這個機會讓能源教育向下紮根，更在全國校園種下1.3萬棵樹，落實環境永續的概念，為邁向淨零轉型的未來打下基礎。

此外，黃彩玲轉述，會中有討論到各地氣溫不同與電費補助的問題，蔡英文表示，讓孩子更舒服、更好學習，是共同目標，推動班班有冷氣政策後，相關措施也會持續精進。（編輯：楊凱翔）1110420