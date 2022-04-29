最低工資法 國民黨團：力拚本會期三讀通過

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（中央社記者范正祥台北29日電）五一勞動節將至，國民黨立法院黨團今天宣示，力拚本會期三讀通過最低工資法；立法院社會福利及衛生環境委員會召委、國民黨立委林為洲說，該委員會在本會期就會排審最低工資法草案。

國民黨團今天召開記者會，首席副書記長李德維主持，立委林為洲、蔣萬安出席，指出總統蔡英文競選時曾承諾制定最低工資法，但是至今立法進程沒有下文。

李德維說，最低工資法草案，各黨各派都有相關提案，但是卻看不到行政院版本。

林為洲指出，勞動部提出的最低工資法草案送到行政院之後石沉大海，至今還躺在行政院。這項立法的重要性，事涉勞工最基本的保障，尤其保障初入社會的勞工，可以受到最低薪資的保障，政府應該照顧這群年輕人，隨著物價指數連動式調整，每年都能夠透明、公開檢討，不像現在「勞工基本薪資審議」的黑箱審議。

他表示，本會期社會福利及衛生環境委員會不再等行政院版的最低工資法草案，而會將朝野立委已提的各項版本進行審查；國民黨團也會履行對勞工的承諾，將最低工資法草案排審，逼行政院將院版送立法院審議，力拚本會期三讀通過。

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蔣萬安說，當前勞工基本薪資審議機制屬行政辦法，無強制性，也不保證每年都會調整勞工薪資，勞工薪資成長緩慢；透過基本工資法制化，是保障勞工和家屬合理的生活，也不要每一次勞工基本工資審議、調整，淪為勞資雙方喊價的場域。

本身也有提出草案的蔣萬安表示，已經等了多少會期，就是不見行政院版的草案，他也曾為此多次質詢，呼籲行政院趕快將最低工資法草案送到立法院審議。（編輯：蘇志宗）1110429