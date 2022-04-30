朱立倫：防疫新模式致社會紛擾 應檢討調整

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（中央社記者劉冠廷台北30日電）國民黨主席朱立倫今天批評防疫政策，指政府無論是第3劑疫苗覆蓋率、快篩存量等，一項都沒超前部署，邊走邊做，造成基層累慘、亂象不斷，地方政府與民眾現在只好「自主應變」、「自尋出路」。

朱立倫今天下午透過臉書表示，台灣的確診數在前天正式破萬，更令人擔憂的，是這兩天在各地藥局前、頂著豔陽大排長龍還買不到快篩的國人同胞。

朱立倫他說，台灣的防疫新模式造成社會紛擾，應該徹底檢討調整；比較各國應對Omicron的模式，新加坡有幾個方向可以參考，包括簡化防疫及檢疫指引、線上登錄回報及自動化作業、防疫App追蹤機制再優化。

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朱立倫表示，當前疫情持續嚴峻，更可能將進入大規模感染的疫情高峰期，呼籲政府應放下政治成見，參考國外的成功防疫模式，用更多的彈性、科學數據與數位治理觀念檢討現在的防疫亂象。國民黨也會繼續加強監督制衡的力道，為基層醫護發聲、讓人民安心。

針對防疫問題，前國民黨主席、立委江啟臣上午在陪同國民黨台北市議員擬參選人柳采葳掃街後受訪表示，人民知道防疫的辛苦，但是一個負責任的政府，也應該讓民眾知道，是否已準備好和病毒共存。（編輯：趙蔚蘭）1110430