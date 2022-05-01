挺烏克蘭邁向勝利 台灣三城市8日發起集會

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（中央社記者黃雅詩台北1日電）美國國務卿布林肯日前預告「烏克蘭將取得成功」，台灣烏克蘭陣線8日將在台北、新竹、台中三地發起支持烏克蘭的「邁向勝利」集會，活動邀請來自烏克蘭、台灣與國際的演講者發聲，傳達台灣力挺烏克蘭立場。

「台灣烏克蘭陣線」發布新聞稿指出，這次集會特別選在俄羅斯5月9日將舉行的閱兵典禮之前舉辦，重點是為了支持烏克蘭走向勝利，同時凸顯烏克蘭的堅忍和俄羅斯軍隊的暴行。

俄羅斯每年5月9日在莫斯科紅場舉行盛大的勝利日閱兵儀式，紀念1945年蘇聯戰勝納粹德軍。俄羅斯入侵烏克蘭遭到國際社會抵制，俄羅斯克里姆林宮4月29日表示，今年將不會邀請外國領袖參加勝利日閱兵大典。

來自哈爾科夫的烏克蘭人兼活動組織者何曼柯 （Alex Khomenko） 表示，「我的城市被炸成廢墟，我們的人民被屠殺，令人心碎。但台灣民眾和政府的大力支持令人難以置信，這讓我們繼續前進。」

台灣烏克蘭陣線日前曾在台北發起「假死活動」支持烏克蘭，照片引起國際矚目，烏克蘭國會在社群媒體轉發照片感謝台灣。

有關5月8日「烏克蘭邁向勝利集會」活動，台灣烏克蘭陣線指出，目前規劃當天下午在台北自由廣場、新竹車站廣場和台中市民廣場舉辦，三地集會將在下午2時到3時30分同步舉行，並邀請來自台灣、國際和烏克蘭的演講者發表演講。

台灣烏克蘭陣線強調，歡迎有意願一同捍衛民主價值的支持者加入和平集會，讓世界聽到台灣的聲音，並鼓勵與會者攜帶含有支持烏克蘭訊息的旗幟或海報。

台灣烏克蘭陣線指出，自俄羅斯2月24日起對烏克蘭主權領土發動非法入侵以來，俄羅斯軍隊扼殺烏克蘭自由民主的目標不斷受挫，但俄羅斯已在烏克蘭實施數不清暴行，包括破壞869所學校、280所醫院和摧毀6800多座民用建築。

另外，台灣烏克蘭陣線指出，俄羅斯軍隊每天都在烏克蘭犯下戰爭罪行和暴行，包括強姦、大規模殺戮、強制驅逐、酷刑、就地處決、綁架兒童和使用人體盾牌等。2月24日至4月30日期間，烏克蘭共登記了8991起俄羅斯戰爭罪案件，盼更多台灣人加入世界各地的民主國家，在此困難時期持續支持烏克蘭。（編輯：楊凱翔）1110501