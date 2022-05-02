無健保卡僑生無法快篩 僑委會：溝通助取得試劑

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（中央社記者黃雅詩台北2日電）快篩實名制上路，針對尚未領到健保卡的新入學僑生有空窗期疑慮，僑委會委員長童振源今天在立院答詢時表示，僑生要6個月後才能有健保身分，已和衛福部溝通，僑委會、學校如何協助取得快篩試劑。

童振源今天應邀到立院外交及國防委員會業務報告，立委林昶佐表示接獲許多僑生陳情指出，新入學僑生沒有健保卡，空窗期無法篩檢PCR或買快篩試劑，造成僑生心情緊張。

童振源答詢時表示，僑生要6個月之後才能有健保身分，在此之前是用僑保，如有重大危難會有另外的救助金協助，目前僑生進來700多人當中，有60到70人確診，僑委會除用印尼文、越南文等當地語言打電話溝通，也發給新台幣6000元慰問金，安撫確診僑生心情。

童振源說，僑生取得快篩試劑的問題目前在溝通中，或許未來將請學校協助，因實施快篩實名制，快篩試劑並非僑委會可以去市面買來分發，因此會跟衛福部溝通，僑生是否能有適當途徑獲得，以及僑委會可以怎樣協助。

境外生權益小組4月29日在臉書專頁發文呼籲，應開放無居留證、健保卡的民眾購買COVID-19實名制快篩試劑，避免中國大陸學生、部分外籍配偶和移工的權益遭到漠視。（編輯：蘇龍麒）1110502