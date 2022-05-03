空軍司令劉任遠履新 邱國正勉建立風險管理概念

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（中央社記者黃雅詩台北3日電）國防部長邱國正今天主持空軍司令任職布達交接典禮，新任司令劉任遠上將正式履新，邱國正肯定空軍隨時保持警覺應付中共軍機擾台，期許建立現代化專業勁旅，因應日益嚴峻的敵情威脅。

軍聞社今天發布新聞指出，典禮上午在空軍忠勇營區舉行，邱國正宣讀布達命令，劉任遠與原任司令熊厚基上將交接印信，最後劉任遠在邱國正監誓下完成宣誓，正式就職。邱國正並頒授劉任遠干城甲種一等獎章，表彰他任職副司令期間的工作績效與優異表現。

邱國正表示，原任司令熊厚基任職以來，對空軍軍務、建軍規劃、備戰演訓、防疫救災、教育訓練及後勤整備等重要工作，均戮力以赴，獲致優異成效，尤其任內圓滿達成「F-16V型機性能提升接裝」和「首架勇鷹高教機交機」等階段性任務，為國防自主政策樹立了重要的里程碑。

邱國正致詞時也提出3點工作指導，勉勵全體空軍官兵。他指出，「忠勇」軍風是維繫空軍戰力的泉源，每位官兵都應共同捍衛國軍形象和尊嚴，尤其要知法守法，注重軍人氣節，以高道德標準與武德修養自我砥礪，絕不可受外在誘惑，放棄長久以來堅持的核心價值，如此才能凝聚向心，精實空軍戰力，獲得全民的肯定與支持。

邱國正表示，近年來中共持續在台灣周邊海、空域挑釁，國軍必須常態性地應對共軍機艦繞台與遠海長航訓練活動，然而空軍健兒始終在第一線，時刻保持警覺，針對任何侵犯空域的行為，快速採取反應，確保領空安全。希望全體官兵們能不斷精研專業知識，期能建立一支現代化、專業化的空軍勁旅，以因應日益嚴峻的敵情威脅。

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邱國正表示，空軍各級部隊在執行戰備整備時，應秉持台澎防衛作戰「處處皆戰場，時時做訓練」的指導原則，以作戰為著眼，落實演訓工作。凡事唯有「按部就班、確立目標、掌握重點、注意安全」，才能獲致事半功倍的效果。

邱國正表示，各級部隊亦應秉持「裝備可貴、人命無價」，建立「風險管理」的理念，發揮組織功能，強化內部管理，勤於輔導與妥採預防措施，方能有效降低飛安及意外事故的發生，確維部隊堅強戰力。（編輯：謝佳珍）1110503