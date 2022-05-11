高市藍營原民議員改無黨籍參選 表態支持陳其邁

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（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）國民黨高市原住民議員賴文德今天宣布將以無黨籍參選連任，並有意成立陳其邁後援會，支持陳其邁連任。國民黨高市黨部主委許福明說，會繼續與賴文德溝通，了解後再處理。

賴文德今天上午在議會接受媒體聯訪時說，陳其邁對桃源區的付出，包括因應斷路、斷橋措施，文物館漏雨修繕，甚至要舉辦布農族運動會，讓他很感動。

賴文德說，他加入國民黨已30多年，但他想發揮自己意念，站在中間立場，不分你我、不分黨派、不分顏色，為選民、市民努力，「這次要用無黨籍參選」。

賴文德說，他已有跟國民黨高市黨部報備過，希望能尊重他個人意願；如果國民黨要對他祭出黨紀處分，他也欣然接受，不會抱怨，「該處分就接受，但我的理念跟信念，不會更動」。

賴文德並表態支持陳其邁連任市長，他說，陳其邁的努力和付出，市民都有看見，「好的市長，希望繼續連任為市民打拚」，還透露有成立陳其邁後援會的想法。

至於會不會離開國民黨，他說，「這問題比較辛辣一點」，政治舞台不應該把顏色看得那麼重，他雖決定用無黨身分參選，但將來國民黨、民進黨有好的政策，他都會支持。

對此，許福明接受媒體訪問時坦言，賴文德前陣子跟他見面時，有提到要用無黨籍參選，但他當然希望賴文德繼續用國民黨籍參選，「我們會努力啦！他是我們黨員同志，會繼續跟他溝通，了解他的困難在哪，再來處理」。

許福明說，他會再約賴文德見面，了解狀況，如果賴文德的言行有影響黨紀，當然也會有相應處理。

賴文德去年在議會質詢時，就對陳其邁重視原鄉建設表示肯定，還對陳其邁說，「明年選舉我不支持你，但我會叫3個孩子投票給你」；如今宣布無黨籍參選議員，並表明支持陳其邁連任。（編輯：陳仁華）1110511