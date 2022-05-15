媒體指4月就曾提「0+7」居隔方案 政院：非事實

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（中央社記者陳俊華台北15日電）行政院發言人羅秉成今天說，指揮中心4月未曾在防疫會議提出「0+7」居隔方案，當時更無「0+7」居隔方案的決策存在；媒體報導指早在4月下旬就要實施「0+7」居隔方案，並非事實。

羅秉成晚間透過媒體群組表示，稍早聯合新聞網報導「0+7居隔方案四月底就提出 政院搶先公布3+4惹議才轉彎」，是未向政院查證的錯誤訊息，應予澄清。

羅秉成說，報導中所揭露的文件，並未指出資料來源及其製作時間、用途，已屬不明，且該文件內容並未提及所謂的「0+7」居隔方案，該報導未事先向政院查證，並以「據了解」的不明消息來源為名，再與該文件不相干的內容任意連結，張冠李戴致生錯誤，令人遺憾。

羅秉成強調，報導所指的文件，從未在行政院相關會議中提出討論，指揮中心4月間也未曾在擴大防疫會議上提出「0+7」居隔方案，當時更無「0+7」居隔方案的決策存在。

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羅秉成指出，政院擴大防疫會議向來依據會議討論議題與內容，邀集指揮中心與相關部會共同研商，如果指揮中心針對重要防疫措施有任何新規劃，政院都會加以討論，並在擴大防疫會議上達成共識後，再請指揮中心進一步與各縣市討論後定案並公布。

羅秉成說，從4月26日實施居隔新制，到昨天擴大防疫會議上指揮中心提出居隔措施調整的建議等，都是採用這一種決策模式。（編輯：林克倫）1110515