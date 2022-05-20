桃園提名張善政引反彈 藍委籲朱立倫整合

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（中央社記者劉冠廷台北20日電）國民黨提名前行政院長張善政參選桃園市長，引發地方反彈，國民黨立委萬美玲今天說，這不是靠時間就能弭平的，要靠黨主席朱立倫整合，解鈴還須繫鈴人。

國民黨18日確定徵召張善政參選桃園市長，引發黨內討論，由於事發突然，也讓桃園地方出現反彈聲浪。傳出力挺國民黨立委呂玉玲參選的桃園市議會議長邱奕勝退出多個黨內群組，甚至堅持辭去國民黨桃園市黨部主委一職。

選區在桃園的萬美玲今天在接受廣播專訪時也說，這件事情她覺得是有點離譜，若黨中央能提早告知方向，或許有意參選的羅智強就不用辭台北市議員、到桃園買房；立委呂玉玲也不用跑地方，當大家開始動了的時候，可能就會覆水難收。

萬美玲指出，桃園這場選戰她曾建議黨中央應儘早決定人選，她認為民進黨可以晚提名，國民黨則需要時間團結與布局，但當時朱立倫的意思有點「敵不動我不動」。

她說，張善政是一張好牌，但好牌怎麼打、何時打很重要，這樣突如其來的提名，時間點讓人錯愕，也沒有跟地方做任何溝通。

萬美玲強調，她一定會全力輔選與支持，這次不能再把桃園丟掉，但事情沒有黨中央想的那麼容易，不是靠時間就能弭平，是需要去努力的，會比朱立倫想的再困難一點。

她也說，不能放張善政一個人在桃園承擔、面對第一線，她認為張善政現階段可能沒有力量做整合。

萬美玲提到，地方議員有些「目前還有情緒」，也有些是力挺邱奕勝的，解鈴還須繫鈴人，還是要靠朱立倫。

萬美玲說，這次提名沒被黨中央尊重，邱奕勝一定心裡不舒服，何況邱奕勝不只是議長，還是桃園市黨部主委，後續選舉黨中央還要借重邱的力量。（編輯：翟思嘉）1110520