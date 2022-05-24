NCC委員人事案 立院同意王正嘉王怡惠陳崇樹出任

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立法院24日同意王正嘉（右）、王怡惠（中）及陳崇樹（左）出任NCC委員。圖為3人10日到立法院拜會立法院長游錫堃。（中央社檔案照片）

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（中央社記者郭建伸台北24日電）立法院今天下午行使國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權投票，國民黨團與台灣民眾黨團都未出席。開票結果，NCC委員被提名人王正嘉、王怡惠及陳崇樹均獲出席立委過半同意，將出任NCC委員。

因應國家通訊傳播委員會（NCC）3名委員蕭祈宏、鄧惟中、孫雅麗任期將至，行政院4月28日宣布，提名王正嘉、王怡惠及陳崇樹等3人新任NCC委員，名單函送立法院審查。

立法院會下午進行NCC人事同意權案投票，國民黨立法院黨團、台灣民眾黨立法院黨團都不進場投票，時代力量黨團則表態對陳崇樹投下不同意票。

立法院會約在14時40分開始投票，15時30分投票截止後隨即開票，投票過程順暢。

會議主席、立法院長游錫堃宣布開票結果，領票委員59人、未領票54人。王正嘉獲57張同意票、0張不同意票、2張無效票，王怡惠獲57張同意票、0張不同意票、2張無效票，陳崇樹獲57張同意票、2張不同意票、0張無效票，均獲出席立委過半同意，為NCC委員。

根據國家通訊傳播委員會組織法規定，國家通訊傳播委員會委員由行政院長提名，經立法院同意任命之。以院會出席立法委員之過半數為同意門檻。今天下午出席院會領票委員共59人，只要獲得30張同意票，即為通過。

3位NCC新任委員任期將從今年8月1日至115年7月31日底止。

根據行政院提供資料，王正嘉現職為國立中正大學法律學系教授，專長是刑事法、新科技與刑法、網際網路言論與刑法、犯罪新聞報導與刑事法；王怡惠現職則是財團法人台灣經濟研究院副研究員，專長包含產業經濟、電信政策、競爭政策；陳崇樹目前是NCC主任秘書，專長包含通信傳播技術、頻譜管理、通訊傳播監理。（編輯：蘇龍麒）1110524

立法院24日進行國家通訊傳播委員會（NCC）委員同意權投票，通過被提名人王正嘉、王怡惠及陳崇樹為NCC新任委員。中央社記者徐肇昌攝 111年5月24日