強化防疫量能 總統：輝瑞兒童疫苗已到貨110萬劑

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（中央社記者葉素萍台北30日電）總統蔡英文說，政府持續強化兒童防疫量能，輝瑞兒童疫苗今天已經到貨33.12萬劑，累積到目前為止，一共有110.88萬劑。目前台灣5歲至11歲的小朋友有99萬人符合接種對象，疫苗數量相當充足。

蔡總統晚間透過臉書指出，她知道家長都很擔心家裡的小孩有染疫的狀況，為了和家長共同守護孩子的健康，政府持續強化兒童防疫量能。

她說，今天輝瑞兒童疫苗已經到貨33.12萬劑，累積到目前為止，一共有110.88萬劑。目前台灣5歲至11歲的小朋友有99萬人符合接種對象，所以疫苗數量相當充足。

蔡總統說，為了加快兒童接種的速度，指揮中心也即將協助地方政府，設置大型的兒童接種站。會視接種情形，額外增加疫苗配送，希望盡快讓更多小朋友都能得到疫苗的保護。

蔡總統指出，0歲至6歲的小小孩，目前還沒有疫苗可以施打，也更需要格外的關注和照顧，所以從6月1日開始，0至6歲兒童可以免費領每人5劑的實名制快篩試劑。

她說，因為快篩試劑，只有2歲以上的兒童可以使用，假如家裡有未滿2歲的幼童，領到的快篩可供幼童家長使用。保護自己，也同時保護家人；感謝所有家長共同努力，在疫情關鍵的時刻，政府會繼續強化各項防疫措施，和大家一起守護孩子的健康。（編輯：謝佳珍）1110530