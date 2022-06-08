世界海洋日 環團籲行政院速提海洋三法

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綠色和平、台灣蠻野心足生態協會、環境正義基金會等9組民間團體8日在行政院外舉行「海洋日聯合記者會」，要求行政院應立即制定海洋三法，提出海洋保育法、海域管理法及海洋產業發展條例草案，送交立法院審議。中央社記者郭日曉攝 111年6月8日

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（中央社記者陳俊華台北8日電）今天是世界海洋日，多個環保團體今天要求，行政院應盡速提出海洋保育法、海域管理法和海洋產業發展條例草案，送立法院審議，將海洋事務法制化，展現守護藍色國土的決心。

綠色和平、台灣蠻野心足生態協會、環境正義基金會等9組民間團體，今天在行政院外舉行海洋日聯合記者會時指出，海洋基本法在2019年11月20日公布施行，並規定政府2年內應制定海洋空間規劃、生態系發展的相關法規，但法定期限已過期半年多，政院版草案卻不見蹤影。

環團要求，行政院應立即制定海洋三法，提出海洋保育法、海域管理法及海洋產業發展條例草案，送交立法院審議，將海洋事務法制化；海洋三法須有實質效力，以及相關公益訴訟機制，勿淪為宣示性法規。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政說，目前與海洋有關的法規，散落在各法律中，但因保護標的不一，導致管制標準有所差異，海洋保育因此無法落實；呼籲行政院為了漁業資源、海洋生育，應盡速催生海洋三法。

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另外，協和發電廠更新改建規劃設第4座天然氣接收站（四接），預計填海造地18.6公頃。基隆「守護外木山行動小組」上午在行政院前舉行記者會時說，他們支持能源轉型，但行政院與經濟部錯誤的四接選址，卻造成基隆地方生態保育的矛盾，帶來海洋浩劫。

守護外木山行動小組表示，行政院與經濟部應懸崖勒馬，要求經濟部即刻停止錯誤選址的第四天然氣接收站設置，讓能源轉型的良善目標，不要犧牲基隆人珍貴的外木山海岸與海洋生態。（編輯：蘇志宗）1110608