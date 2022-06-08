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哥本哈根民主峰會9日登場 蔡總統受邀視訊演說

2022/6/8 22:34
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（中央社記者黃雅詩台北8日電）哥本哈根民主峰會明天登場，民主聯盟基金會今天公布，邀請總統蔡英文以視訊方式演說，分享台灣面對威權、捍衛民主的經驗。今年大會主題包括烏克蘭情勢與民主陣營的安全，烏克蘭總統澤倫斯基將受邀到現場發表演說。

這是蔡總統連續第3年應邀在哥本哈根民主峰會 （Copenhagen Democracy Summit）發表專題演說。今年峰會將於9到10日舉行。

民主聯盟基金會（Alliance of Democracies）今天宣布，非常榮幸邀請到中華民國（台灣）總統蔡英文擔任視訊講者，分享台灣捍衛民主的經驗。

蔡總統將以「台灣：全球民主聯盟不可或缺的夥伴」（TAIWAN: AN INTEGRAL PARTNER OF THE GLOBAL DEMOCRATIC ALLIANCE）為題發表演說。

根據議程，峰會9日將討論科技與民主的關聯，以及媒體和文化在民主發展中扮演的角色；10日則聚焦如何保衛烏克蘭、對抗獨裁國家以及建立民主國家聯盟。

外交部晚間在推特（Twitter）轉發民主聯盟基金會的推文指出，民主不能被視為理所當然，民主是努力贏來的，需要受到自由開放社會所有成員的珍惜與保護，歡迎民眾踴躍線上註冊參與哥本哈根民主會議，觀看蔡總統分享台灣對抗威權、捍衛民主的努力過程。（編輯：張均懋）1110608

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