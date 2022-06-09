立委質疑環保專責人員兼職安消防 環署：未定案

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（中央社記者王承中、吳欣紜台北9日電）環保署預告修法，開放環保專責人員可兼任職安與消防專責人員。時代力量立委陳椒華今天表示，環保署不思改善實務上的違法常態，卻用修法將之合法化，非常不可取，質疑環保署是因為違法兼任太嚴重，急著修法為業者解套。

環保署空氣品質保護及噪音管制處處長蔡孟裕告訴中央社記者，由於環保、職安等專責人員常常都位於同一部門、業務關係密切，因此才思考要讓環保專責人員可以兼任職安與消防。

蔡孟裕也強調，目前草案規劃方向是當職安法規規定的職安人員可以兼任時，才會讓環保專責人員去兼任，不會牴觸原本的職安或消防法規，且草案仍在預告期，還未定案、會持續收集各界意見。

環保署5月6日起陸續預告空氣污染防制、水污染防治、廢棄物清理、毒化物及環境用藥等環保專責（技術）人員設置及管理相關辦法修正草案，使環保、職安與消防專責人員可以互相兼任，以利事業單位人力彈性調度，並有助於預防污染的發生。

陳椒華今天在立法院召開記者會指出，環保署在5月預告修法，要讓目前不得兼任的環保專責人員，可兼職安與消防業務，導致環保與職安人員大反彈。

陳椒華表示，為收集環保與職安人員意見，她做了一項反對兼任的連署及網路調查，有1373名環保職安人員反對此次修法開放兼職；受訪者中，47.2%為職安專任，28.8%為環保專責，12.3%為職安兼職。

她表示，52.9%受訪者公司的環保專責人員沒有兼任情況，而有40.9%受訪者表示公司有讓環保專責人員實質兼任，顯示這是實務上的違法常態，但環保署不思改善，卻用修法將之合法化，非常不可取；而遭要求兼任的工作以職安居多，已違反現行法令。

陳椒華指出，職安署於今年3月初將職安人員名單交給環保署勾稽，她要求環保署提供比對結果，以檢視是否揪出的違法兼任太嚴重，導致環保署急著修法為業者解套。

陳椒華指出，她在5月中即開記者會反對修法開放兼任，並要求環保署要辦北中南公聽會，讓勞工可參與發聲，但環保署卻縮水成2場，且全在台北，雖有視訊，但開會時間均在平日，勞工必須上班，而會議通知對象未廣為通知勞工，罔顧利害關係人權益。

她指出，要求環保署要針對受影響的利害關係人加開一場在週末舉辦的線上視訊會議，並發文通知領有乙級以下專責人員證書者線上參與。

陳椒華表示，這次修法不僅預告期僅7或14天，且修法理由牽強荒謬，連會議通知也非常匆促，質疑環保署急著修法有不可說的資方或高層壓力。（編輯：林興盟）1110609