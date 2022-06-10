藍促查基隆2歲童染疫死亡案 綠：對家屬二度傷害

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國民黨立法院黨團總召曾銘宗（左2）、首席副書記長李德維（右2）、副書記長鄭正鈐（左1）及立委葉毓蘭（右1）10日舉行記者會，質疑新北市政府因「恩恩案」遭惡整清算，指綠營為轉移防疫不力的焦點，一再打擊、抹黑地方政府，呼籲行政院盡速調查「基隆2歲童延誤就醫死亡案」。中央社記者郭日曉攝 111年6月10日

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（中央社記者范正祥、郭建伸台北10日電）國民黨立法院黨團質疑，綠營發動攻擊新北市政府「恩恩案」，請行政院調查「基隆2歲童延誤就醫死亡案」。對此，民進黨團回應，不解國民黨為何一直搞政治，如此對家屬是二度傷害。

新北市2歲男童「恩恩」於4月間染疫不治，1922專線遭疑延誤轉送，引發關注。

國民黨團今天召開記者會，黨團總召曾銘宗、首席副書記長李德維、副書記長鄭正鈐及立委葉毓蘭出席，質疑綠營發動黨內與側翼攻擊、抹黑新北市政府，卻刻意忘記5月基隆2歲男童不幸往生悲劇，相同的問題都出在1922專線橫向聯繫。

曾銘宗表示，1922專線有行政責任，也有刑事責任。他指出，根據「行政程序法」第16條第1項規定，「行政機關得依法規將其權限之一部分，委託民間團體或個人辦理。」在同法第2條第3項也規定，「受託行使公權力之個人或團體，於委託範圍內，視為行政機關」。另外，「中華民國刑法」第10條第2項規定，「稱公務員者，受國家、地方自治團體所屬機關依法委託，從事與委託機關權限有關之公共事務者」。1922專線當然有公權力，在執行職務上也是刑法所稱的公務員。

曾銘宗表示，新北市政府因「恩恩案」遭惡整清算，綠營為轉移防疫不力的焦點，一再打擊地方政府，抹黑地方政府，非常可惡，國民黨團表達嚴正抗議，也呼籲行政院不要搞雙標，請依法行政，儘速調查「基隆2歲童延誤就醫死亡案」。

李德維說，「恩恩案」發展至今，新北市政府被網軍惡整和清算，對整體防疫工作一點幫助也沒有，國民黨團呼籲綠營不要把防疫當作政治鬥爭、報復、清算的工具；關於新北市政府處理「恩恩案」，有什麼不同意見都可以公開討論，但不能只針對新北市政府，對於「基隆2歲童延誤就醫死亡案」也都必須一併檢視。

對於國民黨團質疑，民進黨團幹事長鄭運鵬受訪表示，黨團從來沒有指責新北市消防局和衛生局基層，只是無法理解，新北市長侯友宜滿口承諾要協助「恩恩」爸爸，但給資料不僅推拖拉，甚至6日請「恩恩」爸爸到市府拿資料還演很大。

此外，鄭運鵬也表示，國民黨一直把死者家屬推到媒體前面，在他們的傷口上撒鹽，不解國民黨為何一直搞政治，此舉對家屬是二度傷害。（編輯：林興盟）1110610