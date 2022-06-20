彭博：拜登政府將拒絕北京台海非國際水域主張

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）彭博（Bloomberg News）引述知情人士披露，美國拜登政府官員決定拒絕中國關於台灣海峽不是「國際水域」的主張，並愈發擔心這種立場可能導致台灣海峽面臨更頻繁挑戰。

彭博指出，中方官員近幾個月開始在與美方會談時主張台灣海峽不是國際水域，目前不清楚這是否表明中國準備將對美國區域影響力和軍事提出新挑戰。

中國長期以來主張台灣海峽是專屬經濟區的一部分，並據此認為外國軍艦在這個海域的活動應受限。雖然中國經常抗議美軍在台灣海峽的行為，但在過去的美中會談裡，台灣海峽的法律地位並不常被拿來討論。

知情人士透露，美國總統拜登已知悉此事，白宮國家安全團隊正在研究中方現在的主張，並研究中國過去幾十年描述台灣海峽時的用語，將與盟邦一同評估如何理解與因應。

官員們表示，美國越來越擔心這一主張可能是中國有意要將台灣海域的法律解釋模糊化，從而主張台海為中國內水；美國政府已向北京方面傳達立場。

目前不清楚中國關於「國際水域」具體所指，但這種措辭可能有意制止美軍通過台灣海峽。北京方面曾批評美國這種做法損害地區穩定，並向「台獨勢力」發出錯誤信號。

白宮和中國駐美大使館暫未就報導回應。

中國外交部13日表示，中國對台灣海峽享有「主權、主權權利和管轄權」，稱「國際海洋法上根本沒有『國際水域』一說」，有關國家稱台灣海峽為國際水域，是操弄涉台議題，威脅中國主權安全。

中國外交部發言人汪文斌13日稱，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣海峽最窄處約70海里，最寬處約220海里。根據「聯合國海洋法公約」和中國國內法，台灣海峽水域由兩岸的海岸向海峽中心線延伸，依次為中國的內水、領海、毗連區和專屬經濟區。

汪文斌聲稱，中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權，同時也尊重其他國家在相關海域的合法權利。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）14日在答覆致路透社的電郵裡說：「台灣海峽是一條國際水道，這意味著台灣海峽是公海自由的區域，根據國際公約保障之下，具有包括航行和飛越的自由。」（編輯：陳亦偉）1110620