總統：台美關係越來越好 請鄉親給台灣最大支持[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

總統蔡英文29日為「第51屆美東台灣人夏令會」錄製致詞影片，拜託鄉親們繼續給台灣最大的支持。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 111年6月29日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北29日電）總統蔡英文今天以錄影方式為「第51屆美東台灣人夏令會」致詞，她說，台美關係越來越好，她要拜託鄉親們，繼續給台灣最大的支持、一起打拚，讓台灣走向世界。

總統府今天發布新聞稿表示，蔡總統上午以錄影方式為「第51屆美東台灣人夏令會」致詞，感謝海外鄉親長期在國外奔波，為台灣外交打拚。

她說，經過2年疫情，很高興美東台灣人夏令會能夠繼續舉辦，和鄉親們一起關心台灣的未來。今年的主題是關心台灣在後疫情時代的挑戰。

蔡總統指出，雖然因為疫情關係，全世界的經濟都受到很大的影響，不過台灣經濟還是有好成績，不只是去年經濟成長率超過6%，到今年5月，出口也已連續23個月正成長。這也代表台灣的產品受到國際肯定。

蔡總統說，面對後疫情時代，全世界都開始拚經濟，政府也會繼續推動台灣產業進步，讓世界看到台灣。要讓世界看到台灣，除了提升產業競爭力，跟世界做生意；找到更多理念相同的朋友，給予支持、相挺，也很重要。

蔡總統表示，這幾年來，國際對台灣認同與支持越來越多，例如最近美國總統簽署法案，支持台灣爭取世界衛生大會（WHA）觀察員的身分。現在，台美關係越來越好，非常感謝大家；她也拜託鄉親，繼續給台灣最大的支持、繼續一起打拚，讓台灣走向世界。（編輯：謝佳珍）1110629