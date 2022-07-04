藍質疑每週入境人數管制侵害投票權 綠：防疫優先

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（中央社記者王承中、王揚宇台北4日電）國民黨團質疑每週入境人數的總量管制是民進黨的選舉策略，讓海外民眾無法回國投票。民進黨團副幹事長黃世杰指出，一切以防疫為最優先考量，心中只想到選舉與選票，是不正確的思維方式。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、副書記長謝衣鳯及醫師公會全國聯合會前秘書長蔡明忠，今天在立法院召開「3＋4」防疫指引配套不足，傷害人民健康、侵害人民投票權」記者會。

曾銘宗表示，根據戶籍法規定，旅居國外的民眾必須在26日前返國，辦理戶籍遷入手續，年底11月26日才有投票權。而中央疫情指揮中心在6月11日公布新的「3+4」防疫指引，爭議最大的是入境人數的總量管制「初期以每週2.5萬人次為原則」。

曾銘宗指出，關於海外民眾年底投票問題，顯然中央疫情指揮中心並沒有納入考量。國民黨團高度懷疑制定2.5萬人限額，是民進黨的選舉策略，故意讓旅居國外30萬名台灣人無法在26日返國辦理遷入，無法在11月26日投票，傷害憲法保障參與選舉的權利。

曾銘宗表示，國民黨團要求中央疫情指揮中心每周入境2.5萬人限制，必須排除本國籍旅客，確保民眾返國投票的基本權益，並提醒戶籍遭到遷出的海外民眾，盡速返國辦理戶籍遷入手續，確保年底選舉的權利。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬、副幹事長黃世杰今天召開輿情會應記者會。對於國民黨團舉行記者會，黃世杰表示，一切還是要以防疫做最優先的考量，目前也沒聽說有誰為了要投票，想回台辦理戶籍登記，卻無法辦理的情形。

黃世杰指出，戶籍遷出完全是依照戶籍法及相關法院見解來做事實認定，並沒有任何政治考量，這是行政機關依法辦理的結果；此外，在這2年期間，政府幾乎沒有限制公民返國，而且包括健保、稅務等權益，也有相關配套措施，讓民眾在返國時或在國外，可以透過相關方式辦理。

黃世杰表示，目前世界疫情沒有真正消退，還有很多潛在的變種病毒風險，因此政府第一優先要務，還是要確保民眾的健康，如果不去考量防疫量能便貿然開放，可能造成的風險是民眾更不樂見的。

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黃世杰說，目前返國人數沒有特別塞車的情形，如果國內疫情趨於緩和、風險評估達到一定階段，可能會進行相關調整，但一切要以防疫做最優先的考量，而非心中只想到選舉與選票，這是不正確的思維方式。

鄭運鵬說，國民黨在3月曾開記者會，要把返國投票跟台灣應開放不在籍投票這2件事綁在一起，但國內對開放不在籍投票仍有很多爭議，希望國民黨慎思。（編輯：蘇龍麒）1110704