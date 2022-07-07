放寬邊境人數總額 蘇貞昌：請指揮中心規劃宣布

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（中央社記者賴于榛台北7日電）目前邊境入境人數每週上限為2萬5000人。行政院長蘇貞昌今天表示，台灣疫情持續呈現下降趨勢，為促進經濟與社會活動，關於酌量放寬邊境人數總額的建議，請指揮中心妥善規劃後宣布。

衛福部今天在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」，本土疫情方面，截至6日為止，確診病例數比前一週下降19%，全國仍為廣泛社區流行，新增病例及重症病例呈現下降趨勢；境外移入病例計算至6日為止，則比前一週上升14%。

疫苗供應狀況部分，各類疫苗皆有存量，衛福部說，Novavax已採購226.8萬劑，首批到貨50.4萬劑，預計8日開始接種作業；莫德納兒童劑型45萬劑6日到貨，可施打幼兒90萬人次，預計21日開始接種作業

疾管署長周志浩出席政院會後記者會時說明，6月15日起，入境檢疫更改為3+4，實施以來，每週入境人數平均皆達2萬5000人，出國人數也在增加。

周志浩說，將檢討實施狀況，穩健逐步在平衡防疫安全，在民眾社會需求情形下，逐步穩健放空邊境管制措施。

行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會時也轉述，蘇貞昌說，台灣疫情持續呈現下降趨勢，為促進經濟與社會活動，關於酌量放寬邊境人數總額的建議，請指揮中心妥善規劃後宣布。

蘇貞昌表示，端午連假後連續5週，每週都有1到2成的減幅，顯示疫情下降趨勢可控，指揮中心也已經請專責醫院逐步調降專責病房開設比例。

蘇貞昌說，今天是指揮中心成立第900天，也是疾管署第50次在院會報告疫情，他感謝指揮中心兩年多來和各部會積極投入防疫，讓台灣度過不同階段的嚴峻挑戰。

他也表示，台灣逐漸恢復社會活動，國旅補助也將實施，住宿最高可享有新台幣1300元折抵優惠。（編輯：翟思嘉）1110707