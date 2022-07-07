原民會主委率團訪加拿大 分享台灣原民語言復振經驗

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（中央社記者胡玉立多倫多6日專電）原住民族委員會主任委員夷將．拔路兒率團於1日至10日訪問加拿大，觀摩考察政策；考察團昨天在渥太華舉行台加雙邊原民政策交流座談會，與加國文化遺產部分享原民語言復振經驗。

夷將．拔路兒Icyang．Parod今天率團拜會加拿大梅蒂斯人（Metis）全國理事會主席卡隆（Cassidy Caron），談及台灣原住民正名修憲歷程及平埔族正名運動。之後全團轉往溫哥華繼續拜會考察行程。

5日這場台加原住民政策交流座談會是以「語言復振推動與發展」為主題。加拿大文化遺產部由處長白耶悌（Paul Pelletier）代表出席；與會的除考察團外，還包括駐加代表陳文儀及渥太華大學教授史國良等。

夷將．拔路兒表示，台加原住民族語言立法過程及語言發展現況非常類似，彼此有許多值得借鏡處。台灣原住民族語言發展法推動「公部門使用族語、族語師資培訓制度、族語認證制度、媒體及研究機構」等措施及成果，讓加拿大方面印象深刻。

考察團成員包括9位原住民族地區鄉鎮長、原住民族文化事業基金會董事長瑪拉歐斯、原住民族語言研究發展基金會執行長許韋晟Lowking Nowbucyang、東華大學法律系主任蔡志偉及原民會工作人員共24人。

座談會首先由白耶悌分享加拿大原住民族語言現況及發展。他提到，加拿大原住民族有170萬人口，其中因紐特族（Inuit）約60%能使用族語、第一民族（First Nations）約21.3%使用族語、梅蒂斯人（Métis）則僅有1.7%。加拿大於2019年通過原住民族語言法，支持原住民族保存、復振及維持族語生命力。

許韋晟報告原住民族語言發展政策，說明台灣語言政策歷程，並分享2017年原住民族語言發展法通過後的推動情況及未來發展方向。

夷將．拔路兒說，這次座談會圓滿成功，政府將全力支持推動國際原住民族語言10年計畫，並研擬規劃與加拿大每年定期辦理原住民族語交流研討會，促進兩國深入合作，建立完善交流平台。（編輯：郭中翰）1110707