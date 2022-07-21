醫事人員國考25日遇萬安演習 考生應留意管制時間

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（中央社記者陳俊華台北21日電）考選部今天說，醫事人員電腦化測驗週末登場，其中國防部預計25日在北部地區實施萬安演習，提醒應考人儘早在下午1時30分前抵達所屬試場，避免因交通管制而延誤應試時間。

考選部透過新聞稿表示，今年度規模最大的醫事人員電腦化測驗，23日到25日將登場，包含醫師（第一階段考試）、牙醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師及心理師等考試。

考選部說，這項考試將在台北、台中、台南、高雄、花蓮等5考區、14個試區學校同步舉行，報考人數計1萬3048人，其中諮商心理師、臨床心理師2類科將首次辦理申論式試題線上作答。

考選部指出，國防部預定25日下午1時30分到2時，在宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣實施萬安45號演習，提醒應考人留意演習資訊，儘早在當天下午1時30分前抵達所屬試場，避免因交通管制而延誤應試時間。

考選部說，這項考試將連續舉行3天，籲請應考人須配合應試重點外，也請做好個人防護及配合相關防疫措施。如果是「自主健康管理」及「自主防疫2日內快篩為陰性」得外出者，應主動提前通知考選部，以利安排備用試場應試；考試期間如屬受防疫規定管制被限制不得外出者，為保護自己並尊重他人，不得進入試區應試。

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另外，考選部表示，為因應現代化、數位化趨勢及滿足新世代應考人的需求，國家考試從93年優先推動航海人員等使用測驗式試題之考試類科採行電腦化測驗，並逐年增加醫師、牙醫師、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師等10類科。

考選部指出，截至111年6月，已辦理76次電腦化測驗，每年逾2萬人次應考，為擴大電腦化測驗效益，已持續評估適合的類科、增設認證合格的試區（學校）、建置電子試題及完備相關配套措施，逐步納入辦理範圍，以加速推動國家考試數位轉型策略。（編輯：趙蔚蘭）1110721