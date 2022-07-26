談台北市長選舉 郝龍斌：不相信會發生「棄蔣保黃」

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（中央社記者王承中台北26日電）前台北市長郝龍斌今天表示，他對國民黨台北市長參選人蔣萬安的選情審慎樂觀，不相信會發生「棄蔣保黃」，但蔣萬安要先鞏固基本盤，擴大組織動員及發聲管道，拉大與台北市副市長黃珊珊的差距。

至於國民黨主席朱立倫在年底選舉所扮演的角色，郝龍斌表示，今年選舉在黨主席角色上，與以往不太一樣，朱立倫提名的人條件都不錯，但在提名過程中造成很多爭議，也讓很多人對朱立倫有意見，難免造成有部分的藍軍參選人為避免地方反彈與爭議，與朱立倫保持距離。

前台北市長郝龍斌今天接受中廣新聞網「千秋萬事」專訪時表示，年底縣市長選戰對國民黨來說，民進黨桃園市長參選人林智堅絕對會是個破口，將有外溢效應。他認為因「論文門」、新竹棒球場的爭議，民進黨在新竹市長、桃園市長選戰已出局。

郝龍斌指出，萬一外溢效應發酵，包含台北市、新北市、桃園市及基隆市選戰，國民黨都不會太難打，希望未來藍營在北北基桃、新竹市，可以集體聯合競選，對彼此也有幫助，他對這5個縣市的選情是審慎樂觀。

至於台北市長選舉，郝龍斌表示，根據日前媒體民調顯示，目前藍綠白台北市長參選人的態勢呈現等邊三角形，這對國民黨台北市長參選人蔣萬安不利；民進黨除鞏固基本盤外，就是操作藍、白分票，一面打台北市長柯文哲，鞏固基本盤，然後捧台北市副市長黃珊珊，分國民黨的票源。

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郝龍斌指出，蔣萬安不是佛系，但民進黨就是要把佛系標籤貼到蔣萬安身上，蔣萬安現在要先把佛系的標籤撕掉，加強對民進黨及市政缺失的攻擊，並把自己與黃珊珊的差距拉大，只要差距拉大，黃珊珊的票會跑到蔣萬安，他不相信會發生「棄蔣保黃」，蔣萬安最重要的就是鞏固基本盤，擴大組織動員及發聲管道。

他說，只要未來黃珊珊的支持度降到18%以下，蔣萬安選情就沒有問題，他對蔣萬安選情是審慎樂觀。據他了解，蔣萬安已在逐步建構組織，所有藍營市議員都是蔣萬安競選總部的副總幹事，議員對於市政了解足夠，大家團結作戰，相信對蔣萬安是有幫助的。（編輯：林淑媛）1110726