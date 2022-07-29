美官方資助民主推手「自由之家」 將來台設處

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（中央社記者黃雅詩台北29日電）美國政府資助的知名反集權組織「自由之家」（Freedom House）今天宣布，將在台灣開設辦公室，作為印太地區的根據地，幫助該組織在印太區域擴大並深化與民主人權團體的合作。

自由之家今天在官方推特（Twitter）分享這項消息，表示非常期待在亞洲最堅強的民主國家台灣設立分處。

「自由之家」創建於二戰期間的1941年，創立宗旨是為了反對歐洲的納粹主義與共產主義。

根據自由之家2021年財報，美國政府是自由之家最重要資助者，目前組織的92%資金來自美國政府。中國政府因自由之家聲援香港，在2019年宣布對自由之家實施制裁。

自由之家現為致力促進民主、自由與人權的國際重要組織，對各國民主自由程度做出的年度評估，受到高度重視。

根據自由之家公布的2022年全球自由報告，台灣獲得94分高分，與去年持平，繼續名列自由國家，與冰島等國並列第17名，在亞洲則僅次於日本。

中國在自由之家2022年報告中維持去年得分，「政治權利」拿到負2分，「公民自由」僅11分，總計9分，再度被列為「不自由」（Not free）國家。

根據自由之家2021年財報，自由之家在全球設有12個分處，分別位在東歐、非洲、中東、拉丁美洲等地。（編輯：張良知）1110729