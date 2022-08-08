民進黨選對會拍板 陳光復選澎湖、周江杰戰新竹縣

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（中央社記者葉素萍台北8日電）民進黨選舉對策委員會今晚召開會議，選對會一致同意，建議徵召民進黨客家部主任周江杰參選新竹縣長、民進黨連江縣黨部主委李問參選連江縣長、前澎湖縣長陳光復參選澎湖縣長，後續提交8月10日中執會，進行徵召提名作業。

陳光復告訴中央社記者，已接獲黨中央通知，他將再次代表民進黨參選澎湖縣長，期望光復澎湖。

民進黨選對會晚間發布新聞稿，黨主席蔡英文表示，儘管面對近期國際及台海區域情勢變化，執政團隊需要花更多心力在兩岸、國防與外交上的工作，但台灣整體情勢的發展穩定，台灣社會亦沉著以對，民眾對政府有信心，並且大力支持國軍；確保人民安全無虞的情況，是當前執政團隊最重要工作。

蔡英文說，政府全盤且即時掌握周邊局勢，有效維持整體政經局勢穩定，而台灣整體社會還是應該要穩健前進，因此，民進黨今天傍晚舉行選對會，針對後續提名工作進行討論。

蔡英文指出，加上今天提名的3位候選人，民進黨總共提出21位縣市長候選人投入年底的九合一大選。針對年底的大選，民進黨提出「顧家鄉、拚未來」選舉主軸，這不僅是民進黨對於台灣人民的承諾，也是民進黨的使命。

她表示，民進黨期待所有提名的縣市長候選人，除了要「會做事」，也要「做對事」；縣市長參選人未來也要能和中央政府合作，一起照顧家鄉，一起為下一代拚未來。

蔡英文說，民進黨在新竹縣提名年輕世代的周江杰，周江杰不僅是新竹縣在地的年輕客家人才，過去也曾任新竹縣議員，對於地方服務不遺餘力。這幾年更擔任民進黨中央黨部客家部主任並兼任發言人，對於客家鄉親的服務從未間斷，擔任民進黨發言人積極為黨的政策辯護；這次周江杰願意回鄉投入新竹縣長選舉，民進黨期待年輕人才深耕地方，用最大的熱情與創意，改變新竹縣的未來。

蔡英文表示，民進黨將在離島連江縣提名現任連江縣黨部主委李問參選連江縣長。李問這幾年深耕連江縣，感動許多地方鄉親，也看見耕耘的初步成果。今年是民進黨在馬祖首次提名和徵召的地方公職，包括議員、鄉代和村長共9人，顯示民進黨在李問的努力下，在馬祖有更多的可能性。因此，今年的縣長選舉，民進黨盼李問親自率隊出征，在連江縣再創好成績。

蔡英文指出，今年民進黨在澎湖，將提名前澎湖縣長陳光復參選澎湖縣長。澎湖縣作為台灣面積最大離島，有其得天獨厚的天然觀光資源可以發展。面對後疫情時代的來臨，澎湖縣如何和中央政府合作，打造更健康幸福的未來是至為關鍵時刻。陳光復過去曾擔任縣長，這次再次參選，加上現任民進黨澎湖縣立委楊曜的合作，一定更能夠整合地方與中央的資源合作，發揮一加一大於二的效果「光復澎湖」，再次為鄉親服務。

蔡英文表示，歷經數個月的提名作業，選對會就每一個縣市的局勢，經過多方徵詢與完整討論，進行縝密布局。本屆縣市長候選人的提名作業，將在本次選對會舉行後告一段落，後續等中執會同意，就完成本屆的提名作業。

民進黨說，今天會議除高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦透過視訊與會，行政院長蘇貞昌請假外，其餘選對會成員皆出席與會。（編輯：林克倫）1110808